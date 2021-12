Justice : plus de 100 magistrats, greffiers, fonctionnaires des tribunaux mobilisés en Dordogne

A Périgueux, entre 80 et 100 personnes se sont rassemblées à midi devant le tribunal. A Bergerac, un rassemblement a eu lieu à la même heure. Elles sont magistrats, greffiers, avocats et fonctionnaires du tribunal pour dénoncer le manque de moyen. Cette journée de mobilisation nationale du monde de la justice a été lancée à l'appel de 17 syndicats.

Tout est parti d'une tribune publiée le 25 novembre dernier dans le journal le Monde par environ la moitié des magistrats en France pour dénoncer l'épuisement professionnel de toutes les catégories de personnels qui travaillent au sein d'un palais de justice. Les tribunaux traitent toujours autant de dossiers mais il y a certaines tâches en plus à gérer sans effectif supplémentaire et le matériel ne suit pas.

13 postes de greffier vacants au tribunal de Périgueux

A Périgueux et à Bergerac, deux motions ont été votées à l'unanimité pour demander des effectifs supplémentaires pour alléger la charge de travail. A Périgueux, il va manquer en janvier 29% de temps de greffe selon Eva Dunant, vice-présidente du tribunal judiciaire. Sur 53 postes de greffiers, il en manque 13 à cause des malades et des départs non-remplacés ce qui provoque des délais supplémentaires pour le rendu des jugements, car sans greffier aucun jugement n'est possible, ils sont "les garants de la procédure".