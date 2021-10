"Justice pour Dinah" : plus d'un millier de personnes participent une marche blanche à Mulhouse

"Il faut que le harcèlement cesse", a clamé la mère de Dinah sur le perron du Temple Saint-Etienne, place de la réunion à Mulhouse. Ce dimanche, plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour une marche blanche en hommage à l'adolescente de 14 ans qui s'est suicidée le 5 octobre dernier. Pour la famille, qui a lancé l'appel à se rassembler, Dinah a été victime de harcèlement scolaire pendant deux ans.

La marche est partie à 14 heures de la place de la Réunion à Mulhouse. La mère de Dinah a alors pris la parole, dénonçant tout d'abord le harcèlement dont était victime sa fille : "ma fille a été harcelée pendant deux ans, et pendant deux ans, on a fait des pieds et des mains pour que ça s'arrête. Mais elle l'ont poursuivi, jusqu'à la maison, jusque sur les réseaux sociaux."

Dinah, 14 ans, s'est suicidée début octobre au domicile familial à Kingersheim, près de Mulhouse. Sa famille pointe le harcèlement scolaire qu'elle a vécu depuis plus de deux ans. La procureure de la République de Mulhouse confirme que le parquet a bien ouvert une enquête : elle doit déterminer si le harcèlement scolaire est à l'origine du suicide de Dinah. Ce jeudi matin, le principal de son ancien collège a été auditionné par la police.

Elle aimait la vie, elle voulait être présidente

Très émue, la mère de Dinah a rappelé, du haut des marches du Temple Saint-Etienne de Mulhouse qui était Dinah : "ma fille était une personne intelligente, elle aimait la vie, elle voulait être présidente de la République, elle voulait faire du Droit, elle voulait faire plein de choses". Vers 15 heures, le cortège s'est élancé dans les rues de Mulhouse pour la marche blanche.

La Marche s'est poursuivie jusqu'au lycée où était scolarisée Dinah, le lycée Jean-Henri Lambert, la foule a scandé "Dinah est dans nos coeurs" avant de déposer des roses blanches à côté de son portrait, comme l'a constaté le reporter de France Bleu Alsace sur place. Des ballons blancs ont également été lancés dans le ciel.