Juvignac, France

Près de cent ans après la fin de la guerre, la ville de Juvignac s'apprête à inaugurer un monument aux morts de la Première Guerre mondiale. Les citoyens sont appelés à contribuer à son financement par le biais d'une souscription populaire.

Créer un lieu de mémoire

Des habitants de Juvignac ont pris part à la plupart des dernières guerres menées par l'état français, certains y sont même morts, mais la ville ne dispose pas de monuments aux morts pour l'instant.

Il existe déjà une stèle commémorative située près de la mairie, où sont inscrits les noms des trois Juvignacois morts au combat durant la Première Guerre mondiale.

Mais à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 2018, la mairie a décidé de faire fabriquer un lieu de commémoration, en créant une "allée du souvenir" aux abords de l'hôtel de ville. La mairie souhaite y regrouper l'ensemble des stèles commémoratives en hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale ou du conflit en Indochine disséminées dans la ville.

"Le devoir de mémoire vient dire à chacun d'entre nous pourquoi on se bat, pourquoi on vit ensemble, comment ne plus reproduire ce qui a fracassé la société", explique Jean-Luc Salvi, le maire de la commune.

Mettre les citoyens à contribution

La mairie souhaite mettre une statut du Poilu victorieux au centre de l'allée. Pour financer l'édifice haut de plus de 3 mètres, une grande souscription populaire va être lancée le 9 avril, comme c'était le cas au sortir de la guerre pour la construction des monuments aux morts.

Un clin d’œil à l'histoire assumé par le maire. "1918, cent ans plus tard, doit être dans un éternel moment présent. Les questionnements de l'époque, les fragmentations de l'époque, les tensions internationales, sont toujours d'actualité. On n'est pas sortis des différents luttes qui existaient il y a cent ans", détaille l'élu.

"C'est pour nous une appropriation par les citoyens de leurs symboles de paix. Tout part des citoyens et retourne aux citoyens, on ne fait qu’accompagner le mouvement."

L'inauguration du monument au mort et de l'allée auront lieu au début du mois d'octobre 2018, pour célébrer le centenaire. Le lieu doit devenir un outil mémoriel et pédagogique pour les écoles de la ville.