DIRECT à Juvisy-sur-Orge : matinale spéciale France Bleu dès 6h mercredi au café Les Belles Fontaînes

A quatre jours du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, France Bleu s'installe mercredi matin à Juvisy-sur-Orge (Essonne). Transport, économie, santé, sécurité, sport : pour en parler France Bleu est en direct dès 6h à Juvisy, au Café Les Belles Fontaines.

France Bleu installe son studio mercredi matin à Juvisy-sur Orge (Essonne). Suivez notre matinale spéciale sur 107.1 dès 6h.

Le studio France Bleu prêt pour la matinale de mercredi à Juvisy-sur-Orge. © Radio France -

A quatre jours de l'élection présidentielle de 2017, savez-vous pour qui vous allez voter ? Quel est le candidat qui vous a convaincu ? Quelles propositions ont retenu votre attention? Que voudriez-vous voir changer à Juvisy, 16.000 habitants.

Reportages, interviewes, France Bleu vous donne la parole dès 6h en direct du Café les Belles Fontaines à Juvisy-sur-Orge, face au marché couvert, tout près de la gare.

Les halles de Juvisy-sur-Orge -

Des habitants, des présidents d’associations et des élus parleront de leur quotidien. Vous nous direz ce qui va et ce qui ne va pas, quels sont vos attentes et ce qui vous met en colère. Virginie Pironon, journaliste à France Bleu va à votre rencontre à la gare de Juvisy (6h et 7h) et au marché de la ville (8h et 9h).

La santé

Didier Fossé, président de l'association Conférence Médicale Soigner à Juvisy. Il s'est battu pour ouvrir une maison de santé pluridisciplinaire en janvier 2017. Il manque encore deux généralistes. Il travaille tous les jours sans jamais prendre de vacances.

Les transports

La gare de Juvisy marque l'intersection des lignes C et D du RER. Près de 60.000 personnes y circulent tous les jours.

Juvisy-sur-Orge. -

Maryvonne Noël, vice-présidente de l'association Circule RERC. Elle se bat pour améliorer les transports au quotidien. L'association demande plus d'accès à partir d'Austerlitz vers les lignes 14, 10, 5, mais aussi 6 du métro. Depuis l'incendie du poste des Ardoines, quatre trains ont été supprimés par heure. Les rames sont bondées. Tout devait revenir à la normale le 2 avril 2017 mais finalement rien n'a encore changé.

Le sport

Dominique Lebreton, vice-président du FCF Juvisy Essonne parlera de son club qui est cinquième du classement de D1 féminine à trois matchs de la fin.

Juvisy et le football féminin c'est 25 ans d'histoire commune. A son actif : six titres de champion de France, une coupe de France. Une histoire qui s'achève. Le club fusionne avec le Paris football club, septième en National. Faute de moyens Juvisy est obligée de le laisser partir.

La solidarité

Juvisy est une ville très mixte. On y trouve des quartiers pavillonnaires et des barres HLM. Des quartiers sont séparés par la N7. Comment retisser du lien, comment vivre ensemble?

"Ondes positives" le rendez-vous "solidarité " de France Bleu à 7h40 mettra en avant l'association ALTERNAT / péniche pour la paix à Juvisy. Son président, Eric Sapin, sera en direct à Juvisy. Le port autonome de Paris est devenu trop cher. L'association "Péniche pour la paix" s'est donc délocalisée à Juvisy. Cette péniche est un centre culturel embarqué pour que les élus soient au service de la citoyenneté.

La sécurité

C’est sur le Plateau, le long de la nationale 7, qu’à la mi-janvier 2017, une vingtaine de jeunes venus d’Athis-Mons ont cassé des voitures et agressé un père de famille à son domicile. Quatre mois plus tard, les habitants restent très choqués par ce déferlement de violence. Virginie Pironon est allée à leur rencontre.

L'invité du matin

Robin Reda, maire de Juvisy. © Radio France -

Le maire Les Républicains de Juvisy, Robin Reda, soutien de François Fillon, nous parle de sa ville et des élections toutes proches.