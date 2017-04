Les anciens chais ont disparu à l'entrée Est de Sète

Un page se tourne à l'entrée Est de la ville de Sète (Hérault). Les ancien chais situés sur quai des Moulins n'existent plus. Ils ont été démolis fin mars. A la place, un pôle culturel sortira de terre d'ici septembre 2018.

C'est le début de la révolution à l'entrée Est de Sète. Les ancien chais, symbole de la grande époque viticole de l'île singulière, ont disparu du paysage. Une démolition qui rentre dans le cadre d'une vaste réhabilitation de cette partie de la ville. Un pôle culturel ouvrira en 2018.

Il ne reste plus rien des anciens chais de Sète © Radio France - Romain Berchet

Les anciens seront remplacés le long du canal de la Peyrade par un nouveau pôle culturel de plus de 6.000 m2. Il sortira de terre d'ici septembre 2018. Le nouveau conservatoire de musique et d'art dramatique sera signé par l'architecte Rudy Ricciotti. Coût de l'opération : 20 millions d'euros. Un nouveau bâtiment devenait "urgent" selon Christophe Durand. "L'actuel conservatoire est situé non loin d'habitations et peut engendrer des nuisances sonores" souligne le vice-président de l'agglomération du bassin de Thau en charge de la culture.

Le MIAM en voisin

Juste à côté du futur pôle culturel, il y aura des bars, des restaurants, des commences et le MIAM, le musée des arts modestes. Cette partie est en fait la propriété du promoteur Christian Gaffinel. Ici pas question de tout raser. Les bâtiments déjà existants seront simplement réhabilités.

Avant-après