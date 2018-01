C'est une enseigne emblématique du Mans. Kaki, le magasin de vêtements et chaussures militaires, fait peau neuve. La boutique située au 6 place de l'Eperon déménage juste à côté, au n°12, le temps des travaux. Retour sur 40 ans de passion avec les gérants Maryse et Joël Chardon.

Le Mans, France

Rien ou presque n'a bougé depuis 40 ans dans cette boutique mythique de la mode alternative où on trouve de tout. Il suffit de se rendre au 1er étage pour s'en rendre compte. Quelques marches à grimper et vous voilà plongé dans univers militaire digne d'une caserne. "On va trouver des treillis, des gilets d'assaut pour les amateurs d'Air Soft" détaille Maryse Chardon la patronne. "Des peintures militaires pour les collectionneurs qui veulent retaper des véhicules de la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi des masques à gaz..." et la liste est sans fin. Des articles achetés dans des salons en Europe et aux Etats-Unis. Collectionneurs, chasseurs, comédiens, Il y a même des militaires du 2e RIMA qui viennent faire leur marché sourit Joël Chardon, le patron. " Des tenues chaudes qu'ils n'ont pas à l'armée, des boussoles, des lampes, des gants, plein de choses ! Et tout est réglementaire". Le reportage France Bleu Maine de Yann Lastennet.

Le reportage France Bleu Maine de Yann Lastennet Copier

Little Bob, Jean Luc Lahaye, Paul Personne et même Sabrina font partie des clients de Kaki

Plus d'un millier d'articles sont en rayon dans la boutique de Joël et Maryse © Radio France - yann lastennet

Au rez de chaussée, c'est l'espace mode mais attention pas n'importe laquelle. Ici vous trouverez des jean's déchirés, des chaussures Dr Martens ou des Perfecto. Ces célèbres blousons de cuir, popularisés dans les années 50 par James Dean et repris ensuite par les Punks. Joël et Maryse ont été les premiers à en vendre au Mans. Parmi les clients fidèles se sont glissés quelques personnalités. "Little Bob qui a acheté des Santiags, Paul Personne qui est venu chercher des chemises, Jean Luc Lahaye des débardeurs de l'armée" explique Joël. Et même Sabrina, icône des années 80 avec son tube "boys boys boys". Cela ne colle pas vraiment avec les goûts musicaux de Maryse qui d'ailleurs ne l'a pas reconnue.

Parmi les clients de Kaki : Little Bob, Paul Personne, Jean-Luc Lahaye et même Sabrina que Maryse, la gérante, n'a pas reconnue Copier

" C'est son imprésario qui est venue nous trouver pour savoir si on pouvait ouvrir pour Sabrina. Franchement je ne la connaissais pas mais on a fait connaissance. Elle est un peu exubérante mais très sympa. Elle a acheté une tenue américaine pour sa prestation au Mans". Des musiciens mais aussi des acteurs fréquentent Kaki quand ils sont de passage dans la capitale sarthoise mais chut ! Joël et Maryse n'en diront pas plus, confidentialité oblige. Plus d'un millier d'articles sont en rayon avec quelques pièces exceptionnelles comme ces tenues de la garde royale anglaise. God Save The Queen et longue vie à Kaki qui fête ses 40 ans cette année