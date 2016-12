Kapla, un succès girondin qui se vérifie à chaque Noël

Les "Kapla", ces planchettes de bois de pin des Landes, vont cette année encore se retrouver bien placés sous les sapins de Noël. 80 millions de "Kapla" sont sortis en 2016 de l'atelier de Saint Louis de Montferrand. C'est là qu'est installée la fabrique à planchettes depuis 25 ans.

C'est le créateur des "Kapla" qui a choisi de s'installer à Saint Louis de Montferrand, une commune sur les bords de Garonne, à 17 km de Bordeaux. Tom Van der Bruggen est alors en plein développement de ses planchettes. Le néerlandais d'origine les a inventées dans les années 70. C'est à cette époque qu'il quitte les Pays-Bas, direction la France et l'Aveyron. Passionné par les châteaux, il achète une vieille ruine qu'il veut transformer. Il décide alors de faire ses maquettes avec des planchettes de bois pour mieux visualiser sa réalisation. C'est ainsi que naissent les "Kapla"

L'atelier Kapla à l'entrée de la commune de Saint Louis de Montferrand © Radio France - Aurélie BAMBUCK

Entrée du bureau © Radio France - Aurélie BAMBUCK

Kapla signifie planchette de bois en néerlandais

Kabouter Plankje, c'est le nom d'origine de ces planchettes, littéralement "planchette de lutin". Tom Van der Bruggen se lance dans les années 80 dans la commercialisation de son jeu. De 8 000 planchettes fabriquées en 1987, il se développe rapidement. En 1988, le président François Mitterand commande 300 boîtes de Kapla pour l'arbre de Noël de l'Elysée. Le début du succès. En cette année 2016, 80 millions de kapla sont sorties de l'atelier.

Oeuvre en Kapla © Radio France - Aurélie BAMBUCK

Réalisation en Kapla © Radio France - Aurélie BAMBUCK

Saint Louis de Montferrand, capitale des "Kapla"

C'est un coucher de soleil qui a conduit Tom Van der Bruggen a choisir la commune de Saint Louis de Montferrand en 1991. Il cherchait un atelier plus grand pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses. En se baladant sur les bords de la Garonne en fin de journée, il découvrit un château perdu dans les ronces, éclairé par la lumière du soleil couchant. Il eut alors un coup de cœur et s'installa dans ce chai bordelais pour ne plus jamais le quitter.

Le château qui a décidé Tom Van der Bruggen à s'installer à Saint Louis de Montferrand © Radio France - Aurélie BAMBUCK

Le fils succède au père

C'est Jean-Daniel Van der Bruggen qui dirige désormais l'entreprise familiale. Mais son père reste actionnaire à 100%. Jean-Daniel a eu une enfance remplie de Kapla, sans y jouer pour autant. "C'était le jouet de mon père, je n'y touchais pas trop, il y en avait beaucoup à la maison". Ce n'est que lorsqu'il est devenu père à son tour que Jean-Daniel s'est mis à jouer avec des Kapla. "Ma fille de 6 ans m'a demandé de lui réaliser une maison, en 5 minutes il y avait tout un village par terre. C'était magique." Jean Daniel fait perdurer cette magie en restant fidèle à la création originale. Il reste fier chaque Noël à l'idée de voir des millions d'enfants faire travailler leur imagination grâce à ces planchettes.

Jean-Daniel Van der Bruggen avec ses salariés © Radio France - Aurélie BAMBUCK

"La planchette est toute simple, mais l'esprit de l'enfant est compliqué et créatif, c'est formidable de voir le résultat"—Jean-Daniel Van der Bruggen, fils du créateur des "Kapla".

