Karaoké, K-pop, bonnes affaires et gastronomie, la Foire de Tours s'ouvre ce vendredi

La Foire de Tours ouvre ses portes ce vendredi au parc des Expos. Plus de 300.000 visiteurs sont attendus jusqu'au 14 mai. 456 exposants seront présents, répartis sur les 35.000 m² de surface. La Corée du Sud est à l'honneur cette année. "La ville de Tours a un partenariat avec la ville sud-coréenne de Suwon depuis 2019" explique Elise Pereira-Nunes, en charge des Relations internationales à la mairie, "et puis il y a une appétence pour la culture sud-coréenne ici, avec de nombreuses associations et enfin les jeunes sont intéressés par cette culture". Le public pourra notamment assister à des spectacles de K-pop, à des danses traditionnelles, ou faire du karaoké, sans oublier goûter à la cuisine sud-coréenne au village gastronomique. Pour cette édition 2023, 456 exposants seront installés. Le directeur de Tours-Evénements promet "de bonnes affaires" et se dit "vigilant" sur les éventuelles tromperies, "on a une forte prise de position par rapport à nos partenaires pour qu'ils soient les plus irréprochables possibles dans leurs pratiques commerciales car on sait pertinemment qu'il peut y avoir des dérives potentielles sur un salon" explique Géraud Lanièce. L'association de consommateur CLCV appelle les clients à la vigilance lors des achats, "il ne faut pas signer quoi que ce soit qui peut engager car, à la Foire de Tours comme dans les autres foires, il n'y a pas de délai de rétractation" assure sa présidente Marie-Claude Fourrier.

