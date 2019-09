Karim Mosta : L’homme aux 29 Marathons des sables

Tonnerre, France

En 1989, Karim Mosta a 35 ans, il travaille chez Thomson à Tonnerre. Un ami, photographe sur les deux premiers marathons des sables, lui montre un de ses clichés : « Dès qu’il m’a montré cette photo, j’ai senti la chaleur du désert» se souvient le coureur, « et je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça.»

Une préparation d'enfer

Karim se lance alors dans sa préparation. Une préparation qu'il élabore seul car à cette époque, il n'y a pas de coach en ligne comme aujourd’hui, ou simplement de documentation. « Avant, il n’y avait pas Facebook ou YouTube, très peu de gens avaient fait le marathon des sables », précise le tonnerrois « il n’y avait pas de bouquins non plus. Moi je m’entraînais après le boulot. Je faisais une quarantaine de kilomètres tous les jours. Et je me reposais le weekend. J’ai fait ça pendant trois mois.»

Karim Mosta en plein effort -

Les pompiers de Paris tombés comme des mouches.

Cette préparation solide lui a permis de partir au Maroc l'esprit tranquille pour parcourir 200 km à pied en une semaine, en autosuffisance alimentaire, sous la chaleur. D'autres concurrents ont eu moins de chance : « il y avait des pompiers de Paris » raconte Karim, « ils tombaient comme des mouches. Les concurrents abandonnés les uns après les autres ».

Une rencontre imprévue

C'est lors de ce premier marathon des sables qu'il a aussi rencontré celle qui serait sa partenaire de course, pendant les 7 éditions suivantes : Une petite chienne baptisée Zagora, du nom de la ville dans laquelle le coureur l’a ramassé lors de sa première participation. Elle pesait 700 grammes. Il l’a adopté . La chienne deviendra la mascotte du marathon des sables.

Pendant le marathon, on a le temps de faire le tour de sa vie

C'est dans le désert sous le soleil que Karim Mosta a aussi pris conscience de ce qu'il aimait faire dans la vie : parcourir le monde à pieds. Il faut dire que lors des longues journées de courses, il a eu l'occasion de réfléchir : « Pendant une semaine, c’est vrai qu’on est en mouvement » explique le marathonien, « mais tu as le temps de faire le point, de méditer, de faire le tour de ta vie. »

Karim Mosta a fini à la trente et unième place en 1989. Il a fait ensuite 28 autres marathons des sables et accompli l'équivalent de 5 tours du monde en courant. Karim Mosta a aujourd'hui 65 ans. Il vient de relever un nouveau défi entre le mois de mai et le mois d’août : Casablanca -La Mecque mais cette foi-ci à vélo.