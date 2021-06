Le projet de karting électrique suspendu à Journiac en attendant les autorisations

A Journiac en Périgord Noir, le projet de karting électrique est suspendu, faute des autorisations nécessaires. Ce projet de karting est présenté par le propriétaire de l'aquarium du Bugue et de l'Aquatic Lagoon comme "le premier karting électrique outdoor de France" mais il est en attente d'autorisations.

Des travaux débuté sans autorisation

Les travaux ont commencé sur le site mais sans les autorisations explique la sous-préfète de Sarlat. Nadine Monteil, a fait provisoirement stopper les travaux. "Lors de la visite réalisée sur site nous avons constaté de nombreuses non-conformités, il y a eu un procès verbal d'infractions au code de l'urbanisme qui a été établi. Le maire a pris un arrêté pour arrêter les travaux". La sous-préfète s'est rendue sur place le 28 mai dernier pour constater l'avancée du chantier, elle explique que le propriétaire doit se mettre "dans les clous" avant d'envisager une éventuelle ouverture.

Un "besoin économique" pour les responsables

Du côté des responsables du karting, Sonia Lagarde, responsable d'exploitation du site assure que toutes les autorisations ont bien été demandées mais que les délais d'examen demandent du temps. La responsable garde bon espoir d'ouvrir le karting à la mi-juillet. "On en a besoin économiquement, il ne faut pas oublier qu'on est fermé depuis huit mois. En ce qui concerne les autorisations, on est toujours dans l'attente de la DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) qui est basée à Bordeaux".

Des riverains ont monté un collectif

Face à ce projet de karting, des riverains inquiets ont monté un collectif car ils craignent des nuisances. Ils ne sont pas opposés en tant que tel au karting électrique mais craignent de vivre comme l'an dernier des nuisances sonores avec les animations audios. Les riverains expliquent également que la piste n'est située qu'à une centaine de mètres de leurs habitations et ils redoutent des pollution. Le collectif aimerait qu'une étude d'impact environnementale soit réalisée.

De son côté, la mairie de Journiac a entamé des procédures car elle dénonce des irrégularités. Les travaux ont commencé sans un permis validé et en bonne et due forme explique l'avocat de la commune, maître Alexandre Al Joubahi. Le maire de Journiac était déjà venu sur place constater l'avancement des travaux. La piste est créée, des arbres ont été coupés.

Le propriétaire d'Univerland, contacté par France Bleu Périgord, n'a pas souhaité s'exprimer sur notre antenne. Il assure cependant "que le projet avance normalement".