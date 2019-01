Katarina, le premier bébé de l'année en Franche-Comté, est née à Vesoul

Le premier bébé de l'année en Franche-Comté s'appelle Katarina. Cette petite fille de 49 cm et 3 kilos 190 a poussé son premier cri à minuit 54 ce premier janvier 2019 à la maternité de Vesoul. Katarina devance Maissa, arrivée à 2h03 au CHU de Besançon et Abigael, née à 2h05 à Belfort.

Vesoul

Katarina est née à l'issue un véritable marathon, car ses parents, un jeune couple de Faverney dont c'est le premier bébé sont partis à la maternité samedi dernier. Pas de réveillon du Nouvel An mais un heureux événement donc pour la maman Christelle, fatiguée mais ravie que tout se soit finalement bien passé. Car Katarina forcément est le plus beau bébé du monde : "Elle est toute mignonne elle a des grosses joues et des cheveux châtain clair", détaille encore Christelle.

