Meurchin, France

Ce jour là, Katy doit retourner chez elle sans avoir pu faire ses courses parce qu'elle a oublié son porte monnaie. En regagnant sa voiture, elle croise le regard de Serge. Il fait la manche et elle s'excuse de ne pas pouvoir l'aider. "Ce n'est pas grave, lui répond alors le quadragénaire, au moins vous me parlez!" et il lui précise qu'il est rare qu'on s'adresse à lui, on ne parle pas habituellement aux SDF. La jeune mère de famille est émue par cet aveu, elle veut en savoir plus et engage une longue conversation avec Serge. Il a du quitter son foyer, sa femme et ses deux filles il y a presque 7 ans à cause de sa dépendance à l'alcool. Il avait pourtant une belle situation mais pris dans l'engrenage de son addiction il n'est plus admis dans les foyers et s'est retranché dans sa voiture dans laquelle il vit depuis quelques mois. Touchée, Katy revient le voir le soir même pour lui apporter de la soupe chaude et quelque chose à manger.

J'ai lancé un appel à la solidarité et reçu énormément d'appels!

Très vite, Katy croule sous les vêtements et autres produits d'hygiène pour venir en aide à Serge. Et puis tout s'accélère en fin de semaine dernière. La jeune mère de famille reçoit l'appel d'un habitant d'Aix-Noulette qui a reconnu Serge sur le selfie qu'elle a publié sur les réseaux sociaux. "Serge finit par se souvenir de lui" et cette vieille connaissance décide de l'accueillir chez lui. "Il m'a dit que Serge l'avait aidé il y a quelques années et qu'il avait envie de lui rendre la pareille". Depuis, le SDF a pu se reposer et renouer avec l'hygiène!

En quelques jours seulement Serge a repris goût à la vie

Aujourd'hui Katy et ses proches sont à la recherche d'un centre de cure pour que Serge puisse rompre définitivement avec l'alcool. Le centre d'action communal de Meurchin et la sous préfecture de Lens les accompagnent dans leurs démarches.