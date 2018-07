Le dimanche, à Kaysersberg Vignoble : c'est silence ! Le maire, Pascal Lohr, vient de prendre un arrêté contre les nuisances sonores et les bruits du voisinage. Désormais, il faudra éviter de faire trop bruyamment des travaux ou pousser trop la sono le dimanche, sous peine de réprimande.

Kaysersberg-Vignoble, France

Chuuuut silence ! Kaysersberg Vignoble veut limiter les nuisances sonores et les bruits du voisinage le dimanche. Le maire, Pascal Lohr, vient de prendre un arrêté municipal pour qu'il y ait le moins de bruit possible dans les trois communes (Kaysersberg-Kientzheim et Sigolsheim ), le 7e jour de la semaine.

Objectif : tranquillité et convivialité

L'objectif de cet arrêté est de préserver la tranquillité de tous, c'est aussi pour préserver l'image touristique et paisible de Kaysersberg Vignoble. La principale commune, Kaysersberg a été élu village préféré des français en juin 2017 et a accueilli 1 million de visiteurs une fois le titre décroché.

Désormais, sous peine de réprimande d'abord et d'amende à partir de la rentrée, il est par exemple le dimanche : interdit de tondre son gazon, de faire des travaux de bricolage trop bruyant ou de faire fonctionner son auto-radio ou son enceinte trop fort.

Le maire de Kaysersberg Vignoble s'explique sur cet arrêté Copier

Plusieurs personnes ont émis le souhait d'un peu de tranquillité le dimanche. On peut marquer un temps d'arrêt ce jour de la semaine, où tout le monde aura du plaisir à partager un apéritif chez son voisin, c'est mieux que d'utiliser la débroussailleuse ou le marteau piqueur," Pascal Lohr, le maire de Kaysersberg Vignoble

Pascal Lohr, le maire de Kaysersberg Vignoble © Radio France - Guillaume Chhum

Les brigades vertes peuvent intervenir ou la gendarmerie . Tout le monde est concerné : les particuliers, mais aussi les hôtels restaurants et les commerçants.

Une mesure prise après plusieurs signalements enregistrés en mairie.

Une ville doit vivre. Kaysersberg c'est une ville vivante. Depuis que l'on a été élu Village Préféré des Français, c'est le calme plat. Cet arrêté, ce n'est pas bien," Marie-Thérèse, une habitante de Kaysersberg