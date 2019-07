Kehl-Strasbourg : le maire de Kehl demande le soutien de policiers français sur sa commune

Strasbourg, France

Coup de gueule du maire de Kehl, en Allemagne. Après les violences répétées de jeunes Français dans les piscines d'outre-Rhin, Toni Vetrano adresse ce lundi 1er juillet 2019 un courrier au président de l'Eurométropole, Robert Herrmann, dans lequel il demande le soutien des policiers français.

Deux interventions de la police en un jour

Cette demande intervient après un week-end agité. La police allemande a dû intervenir à deux reprises dans les piscines de Kehl. Une première fois dimanche midi à la piscine d'Auenheim. La direction a dû faire appel à la police pour disperser de jeunes Français qui se montraient violents. Deuxième intervention de la police un peu plus tard dans la journée, à la piscine de plein-air cette fois. Un groupe d'adolescents, venus visiblement de Strasbourg, s'en est pris à une petite fille de 4 ans, passant même son père à tabac.

Et ce genre d'incident n'est pas nouveau. L'année dernière déjà, des actes d'incivilités commis par de jeunes Français dans les piscines de Kehl avaient été signalés. Mais ces dernières semaines, les dérapages se sont multipliés et surtout, ils sont de plus en plus violents.

Un dispositif similaire existe déjà à Europa Park

Le maire de Kehl, Toni Vetrano a donc adressé un courrier au président de l'Eurométropole, Robert Herrmann, dans lequel il demande le soutien des policiers français sur le territoire allemand. Un dispositif similaire existe déjà à Europa Park, où des gendarmes français patrouillent aux côtés des policiers allemands. Mais comme tout ce qui concerne la police relève de la compétence de l'Etat, la demande à été transmise à la préfecture qui doit se réunir mercredi 10 juillet pour évoquer ce dossier, en présence du maire de Kehl.