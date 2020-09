Journée de grève et de mobilisation ce mardi dans les services de la protection de l'enfance du Finistère. Educateurs et agents demandent davantage de moyens. Dans les keleier on parle aussi des actvités organisées pour les bretonnants de Paris, qui reprennent cette semaine.

Keleier Breizh | 60 edukatour eus an departamant o vanifestiñ e Kemper

Re nebeut a dud evit ober war-dro ar re yaouank, re nebeut a blasoù e-barzh kreizennoù an departamant, ha diskoulmoù a oa sañset bezañ evit ur prantad berr hag a bad abaoe mizioù : gant 60 den eus servijoù gwareziñ ar re yaouank ez eus bet manifestet hiziv e Kemper.

17 den yaouank o c'hortoz un diskoulm

Goulenn a reont muioc’h a bostoù hag a blasoù evit degemer ar re yaouank, hag ur cheñchamant en doare ma vez meret an traoù. Lod eus ar vugale int saénset ober war o zro ne c'hellont ket bezañ degemeret er c'hreizennoù peogwir o deus kudennoù feulster, ha taget e vez ganto ar re yaouank all. Evit poent eo staliet ar 17 krennard e ranndioù oc'h unan, pezh ne c'hell ket padout, eme an edukatourien. Kudennoù a zo ivez gant kreizenn degemer Roz-Maria, e Kemper. Displegadennoù Loïc Rannou, edukatuor hag ezel eus ar CGT a zo da selaou er c'heleier.

Flapañ brezhoneg en ur zebriñ krampouezh

Gant Ti ar brezhoneg e Pariz e vez adkroget gant an emvodoù evit komz pe deskiñ ar yezh. Abaoe miz Meurzh n'eus ket bet aozet netra gant ar skipailh. Kroget e vo e-barzh warc'hoazh, ar Merc'her 16 a viz Gwengolo, gant ur pred en un ti-krampouezh e Karter Montparnasse. Christine le Menn a zo a-youl vat e Ti ar Brezhoneg he deus displeget pep tra da Ninog Louis.