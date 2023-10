Kemper'Ose : près de 5000 participants dans une ambiance très festive

La place de la Résistance était rose de monde ce dimanche 1er octobre, à Quimper. La 5eme édition de la Kemper'Ose a investi les bords de l'Odet et le centre-ville de le temps d'une matinée. Près de 5000 personnes sont venues pour courir ou pour marcher mais surtout pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

ⓘ Publicité

Un rendez-vous devenu incontournable

Pour participer, il faut avant tout être bien équipé et porter un "t-shirt rose, celui de la Kemper'Ose" désigne Marine, 9 ans. La petite-fille est venu avec ses parents. L'événement la tient très à cœur parce que "peut-être que ça m'arrivera un jour et il faut faire attention aux autres" explique-t-elle.

Toutes en rose, évidemment, les opticiennes et amies ont sorti leurs lunettes de star, rose en forme de cœur, "aujourd'hui c'est girl power" s'exclame la plus jeune du groupe, Mallaury. A 20 ans, la jeune femme se sent très concernée parce que "cela peut arriver à toutes les femmes donc il faut qu'on se soutienne."

En attendant le départ, on prend la pose au pied du Mont Frugy © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Un moment dédié à la sensibilisation

La Kemper'Ose c'est aussi la sensibilisation. Sous la tente installée sur le parking de la place de la Résistance, Marie s'est rapproché du KIS, le Kemper Institut du Sein , une association de professionnels de santé. Elle s'est faite dépister pour la première fois de sa vie cette année. Le KIS, c'est "une belle découverte" raconte la quinquagénaire.

Sur leur stand, elle a rencontré le Docteur Eve de la Guerrande, médecin généraliste, artiste peintre et tatoueuse. La professionnelle de santé a "souhaité apprendre le tatouage" au cours de sa thèse pour "accompagner" les patientes "que ce soit pour une reconstruction de mamelons ou du décoratif pour se réconcilier avec son corps" à la fin du parcours de soin.

Juste avant le départ, les coureuses et les coureurs ont eu une belle surprise. L'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 29 a survolé la place de la Résistance avec les pompiers à bord, vêtus de rose, eux aussi.