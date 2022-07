Ken Follett découvre les travaux de la cathédrale de Dol-de-Bretagne, qu'il a en partie financés

Ce sont des ouvriers en costume, et peu aguerris, qui sont montés jusqu'à la charpente de la Cathédrale de Saint-Samson de Dol de Bretagne (Ille-et-Vilaine), ce dimanche 31 juillet 2022. Parmi eux : l'écrivain de renommée internationale Ken Follett. Il avait fait un don de 148.000 euros, en mars 2021, pour financer une partie des travaux de restauration du monument. Le Gallois est venu visiter le chantier pour la première fois, à l'occasion du Pardon de la Saint-Samson.

Le choix de la cathédrale de Dol-de-Bretagne

Pour marquer le coup, le romancier a apporté sa pierre à l'édifice, au sens propre du terme. Il a cloué une ardoise qui porte son nom, sous les applaudissements du maire de la commune, Denis Rapinel, et de représentants de la Fondation du Patrimoine, notamment son délégué en Bretagne, Jean-Pierre Ghuysen.

A l'origine, Ken Follett voulait offrir ce don à la Cathédrale Notre-Dame de Paris, après l'incendie du mois d'avril 2019. Mais il y avait trop de dons et la Fondation du Patrimoine avait proposé à l'écrivain de se tourner vers une autre cathédrale. Parmi quatre monuments, c'est celle de Dol-de-Bretagne qu'il avait choisie.

"Les gens qui ont construit les cathédrales étaient pauvres. Ils vivaient dans des maisons en bois et dormaient par terre. Ils manquaient de notions mathématiques et avaient des outils primitifs. Pour autant, ils ont construit les plus beaux monuments du monde, ce qui veut dire que, qu'importe d'où l'on vient, on peut construire des choses éternelles." - Ken Follett

"Je l'ai choisie parce qu'elle est très belle, surtout sa nef, explique Ken Follett, parce qu'elle avait besoin d'argent pour la restauration, et parce qu'elle a été fondée par Saint-Samson, qui est un Gallois, comme moi ! Et on est peu de Gallois... Alors il faut se serrer les coudes", finit-t-il en riant.

L'ardoise clouée par Ken Follett © Radio France - Clara GUICHON

Une chance pour la commune

"Au départ, on n'y croit pas du tout", avoue le maire de Dol-de-Bretagne, Denis Rapinel. C'est une chance à double titre. D'abord parce que ce don a permis d'accélérer les travaux. Et aussi parce qu'il a permis de médiatiser la cathédrale, et par ricochet, d'allumer les projecteurs sur toute la commune."

Le don de Ken Follett a effectivement permis d'attirer de nouveaux mécènes et d'accélérer le chantier, qui devrait se terminer en 2026. Les ouvriers doivent avant tout restaurer la toiture pour restaurer l'étanchéité du monument et protéger l'intérieur du bâtiment. Le budget total de ces travaux atteint les 2,6 millions d'euros. Il est abondé par l'Etat, les collectivités territoriales et plusieurs mécènes.

Sur le chantier de la cathédrale © Radio France - Clara GUICHON

Sur le chantier de la cathédrale © Radio France - Clara GUICHON

Le reportage de France Bleu Armorique Copier

La fascination de Ken Follett pour les cathédrales Copier