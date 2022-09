Kendji Girac dans le téléfilm "Champion" sur l'illettrisme : son ancien instituteur en Dordogne lui dit merci

Kendji Girac est l'acteur principal de "Champion", téléfilm sur l'illettrisme diffusé ce lundi 5 septembre sur TF1. Le chanteur originaire de Dordogne a lui même été confronté à des difficultés pour lire et écrire. Son ancien instituteur à Coulounieix lui dit merci.

Ce lundi soir, vous verrez Kendji Girac à la télévision sur TF1 mais il ne va pas chanter mais jouer le rôle d'un menuisier illétré. Kendji Girac est l'acteur principal de "Champion". Kendji Girac joue le rôle d'un jeune homme passionné de boxe et obligé de révéler qu'il ne sait ni lire ni écrire. Il s'agit de son premier rôle dans une fiction. L'illettrisme est un sujet qui touche personnellement le chanteur.

Le chanteur raconte avoir souffert pendant des années

Petit, Kendji a grandi dans la communauté des gens du voyage, il n'a pas suivi une scolarité complète. Le chanteur parle aujourd'hui ouvertement des difficultés qu'il a rencontrées et même au début de sa carrière quand il a remporté le concours de chant The Voice en 2004. Kendji raconte qu'il eu du mal au début à lire assez vite les prompteurs pendant les émissions.

Son ancien instituteur est fier de le voir s'engager sur ce sujet

Son ancien instituteur de l'école de Coulounieix-Chamiers en Dordogne, Serge Courteville est fier de voir son ancien élève s'engager pour ce sujet souvent tabou. Serge Courteville a enseigné pendant 44 ans à des enfants de la communauté des gens du voyages. "Tout est vrai, c'est vraiment le problème qu'ils avaient rencontré, ils se retrouvent dans le cas où il vaut mieux faire croire, donner l'illusion que l'on maîtrise la lecture car il y a une honte". Serge Courteville se souvient qu'enfant, Kendji était très motivé pour apprendre et que sa mère le poussait à suivre à l'école. L'ancien instituteur remercie Kendji de parler de ce sujet sensible "je dis merci Kendji" d'autant plus que le téléfilm passe au moment de la rentrée scolaire.

"Champion" avec Kendji Girac est diffusé ce lundi 5 septembre à partir de 21h10 sur TF1.