Kevin Mayer inaugure une nouvelle piste d'athlétisme connectée à Montpellier

Qu'est-ce qui est nouveau, bleu et connecté, dans le nord de Montpellier ? La nouvelle piste d'athlétisme du stade Philippidès inaugurée ce dimanche 9 octobre dans la capitale héraultaise. La Ville vient d'investir plus de 700.000 euros dans un sol flambant neuf, qui bénéficie en plus d'une couleur originale, d'une technologie rare en France pour analyser les performances des athlètes de haut niveau, ou amateurs.

Une piste d'athlétisme bleue

Avec cet investissement, un revêtement synthétique imperméable a été posé, les lignes ont été retracées et les planches d’appel de saut en longueur réversibles de compétition et les bacs de perche règlementaires renouvelés. La piste rose/rouge du stade d'athlétisme Philippidès à Montpellier laisse place à un revêtement bleu plutôt inhabituel. Un choix volontaire de la ville. "Ça change du rouge brique systématique, puis ici, ce n'est pas Toulouse, mais Montpellier ! Donc on passe au bleu", plaisante Hervé Martin, adjoint au maire de Montpellier délégué au sport, avant d'ajouter, "Kevin (Mayer) avait l'air de dire que sur les pistes bleues il y a les meilleures performances, mais nous, nous voulons surtout changer la couleur à l'approche des JO 2024. Un événement qui n'est pas parisien mais français ! Et Montpellier, ville sportive, veut s'inscrire là-dedans."

Cette piste connectée, conçue par la société allemande Polytan, permettra une utilisation en mode « loisirs » ou en « mode professionnel » © Radio France - Nina Valette

Justement, ce dimanche, le double champion du monde de décathlon, vice-champion olympique, a fait le déplacement. Kévin Mayer est venu inaugurer cette nouvelle piste avant de l'utiliser prochainement. Forcément, la couleur interpelle le sportif. "On parle souvent de la piste de Berlin, avec les records du monde du 100 mètres et 200 mètres d'Usain Bolt. C'est vrai que sur les pistes bleues, il y a des statistiques qui montrent qu'il y a des performances plus élevées, donc ça va peut-être permettre de progresser un petit peu", s'amuse le sportif.

Une piste d'athlétisme connectée

Outre le côté esthétique, cette nouvelle piste bénéficie surtout des dernières technologies, rarement utilisées en France. "Il y a des boucles sous le revêtement qui permettent aux sportifs de prendre un certain nombre de mesures assez complexe__. Pour l'utiliser, il y aura un flash code à photographier. Ça marche aussi pour les sportifs amateurs puisqu'il y a des données simplifiées comme les temps de passage. Ça évite de devoir manipuler son chronomètre et d'avoir des informations plus précises et donc d'améliorer ses résultats", détail Hervé Martin, adjoint au maire. En effet, cette piste connectée, conçue par la société allemande Polytan, permettra une utilisation en mode "loisirs" ou en "mode professionnel".

"On sent vraiment qu'il y a un effort pour améliorer nos conditions de travail" - Kevin Mayer

"Ca permet d'avoir des datas, de découvrir des problèmes, des confirmations. C'est des maths casse-tête mais nous avons accès aux temps de contact au sol, la vitesse, l'accélération__. On pourra chercher encore plus loin dans la préparation physique. On sent vraiment qu'il y a un effort pour améliorer nos conditions de travail, c'est super !", ajoute Kevin Mayer, qui foule cette piste pour la première fois.

Un "nouveau bureau" idéal pour Kevin Mayer présent ce dimanche pour l'inauguration de cette piste © Radio France - Nina Valette

Une nouveauté qui arrive quelques mois avant les JO 2024 à Paris et le calendrier n'est pas anodin. "Montpellier est vraiment partie prenante des Jeux olympiques de 2024. La ville de Montpellier est centre de préparation des JO et c'est une façon d'entrer dans une nouvelle aire. Pour attirer des sportifs internationaux, ça compte d'avoir une piste en parfaite état et avec des systèmes de mesures. C'est le genre d'outils qui attire les sportifs__", conclut l'élu au sport.

Ces aménagements ont pu être concrétisés grâce à l'aide de l’Agence nationale du sport (ANS) dans le cadre de la réhabilitation de la piste d’athlétisme. Une participation de 140.000 euros d'un projet s'élevant à 750.000 euros (TTC).