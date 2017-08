Kévin Mayer sera au Décastar de Talence, suivi de Pierre-Ambroise Bosse ?

Le champion du monde du décathlon a confirmé sa présence pour le Décastar de Talence les 16 et 17 septembre prochains. Il pourrait être suivi par Pierre-Ambroise Bosse, le Gujanais d'adoption, qui pourrait être l'invité d'honneur.

"Il nous l'avait promis après sa médaille et il nous a bien confirmé sa présence au club France l'autre soir !" L'enthousiasme de Nicole Durand, présente à Londres, est communicatif. La directrice du Décastar de Talence accueillera le tout nouveau champion du monde du décathlon les 16 et 17 septembre prochains. Pas sûr en revanche que Kévin Mayer participe à toutes les épreuves. "Ce serait mentir que de dire qu'il va faire un décathlon complet. Ça paraît impossible après les efforts qu'il a fait à Londres et puis il est pris par les médias, les sponsors... Il va participer à certaines épreuves tout de même. Il était tenté par le saut à la perche ! Il s'est fait tellement peur à Londres qu'il a dit qu'il se laisserait tenter..." Mais tout cela demande confirmation. Ce qui est certain c'est que la présence du vice-champion olympique, auréolé d'un titre mondial, attirera la foule. "Il donnera du bonheur à tout le monde" assure Nicole Durand.

L'autre athlète qui pourrait ravir les spectateurs et notamment les plus jeunes, c'est Pierre-Ambroise Bosse ! Le champion du monde du 800 mètres, qui a passé une grande partie de sa vie à Gujan-Mestras, pourrait venir au Décastar "en tant qu'invité d'honneur" précise la directrice de l'épreuve. "Il a dit "je viendrai vous faire un coucou si les sollicitations médiatiques me le permettent". Mais tout cela c'est un point d'interrogation. Je pense que le public serait content de le voir." Un euphémisme !