Kévin Ranson et Xavier Mouquet, deux Picards au Qatar

Kévin Ranson (à gauche) et Xavier Mouquet passent dix jours au Qatar

Ca passe ou ça casse pour les bleus à la Coupe du monde de foot au Qatar ! L'équipe de France joue son en huitième de finale ce dimanche. Un match que vont suivre plusieurs centaines de fans tricolores présents à Doha. Kévin Ranson en fait partie.

ⓘ Publicité

À lire aussi Deux Picards au plus près de l'équipe de France en Russie

Ce samarien, membre du club de supporters "les Daltons", assiste à son deuxième mondial, quatre ans après celui en Russie. Arrivé juste avant le match contre le Danemark, il va repartir dès ce week end. Il raconte le Qatar. Et s'il s'était posé des questions à propos de cette compétition ultra décriée, une fois sur place, il se dit "chouchouté" par le pays hôte

"C'est Fifa City ici !"

"C'est vraiment la ville du football. Tout est fait pour le football", raconte Kévin Ranson. "Je ne sais pas si ils aiment le football mais ils se prêtent au jeu en tous cas, c'est vraiment le mois du football ici. Les 32 nations sont présentes à chaque coin de la ville, ça fait pas mal la fête un peu partout !"

Le jeune samarien est aussi impressionné par "la démesure de Doha. Ils ont vraiment tout fait pour en mettre plein les yeux aux supporters du monde entier. Tout est multiplié par dix ici." Ce qui lui plaît aussi, c'est la logistique. Lui qui avait dû multiplier les longs trajets en Russie trouve que "c'est très simple. On va à la plage et une heure après on est au stade !"