Kevin va faire le tour de la Bretagne à vélo pour les enfants malades

Les photos publiées sur sa page Facebook en témoignent. Kevin Bouteille est prêt à relever son défi. Ce lundi 9 août, le trentenaire va s'élancer dans un tour de la Bretagne à vélo en passant uniquement par la cote. Un parcours de 800 kilomètres, soit 200 kilomètres par jour, qui ne fait pas peur à cet habitué des défis caritatifs et des longues distances.

Un défi à relever en duo avec sa compagne

Kevin a décidé de s'engager pour la Ligue contre le cancer. Ce tour, il va le faire dans le but de récolter des dons pour les enfants malades du cancer pour soutenir la recherche. Il y a un an, lui et sa femme Eléonore ont perdu leur fils Mahé à la naissance. "Quinze jours avant l'accouchement, les médecins lui ont diagnostiqué une tumeur au cerveau et il n'a pas survécu. C'est quelque chose d'assez rare."

Cet employé de la ville de Saint-Malo ne sera pas seul pour réaliser son défi. Sa compagne le suivra en voiture à bonne distance. Elle sera présente pour les ravitaillements. A chaque arrivée à Perros-Guirec, Brest, Quimper et Vannes il sera accueilli par des membres de la ligue contre le cancer. "Mon objectif est de collecter 10 euros par kilomètre, soit 8.000 euros de dons."

Une cagnotte ouverte sur le site de la Ligue contre le cancer

Une cagnotte a été ouverte en ligne sur le site de la Ligue. Elle a déjà recueilli plus de 1.500 euros de dons. "Je sais que des entreprises vont apporter de l'eau au moulin une fois que je serai sur le vélo," explique Kevin. Par chance, la météo devrait être de son côté pour ce tour de Bretagne. Premiers coups de pédale à partir de 8h15 ce lundi 9 août au départ de l'hôtel de ville de Saint-Malo.