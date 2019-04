Kevin va pédaler 5000 km pour aller voir des aurores boréales en Norvège

Kévin Carlier part samedi 6 avril pour 6 mois à vélo pour réaliser son rêve aller admirer des aurores boréales et en plus il roule pour la bonne cause, car il a ouvert une cagnotte en ligne pour soutenir la ligue contre le cancer

Le Quesnoy, France

Le technicien logistique de 30 ans a décidé de quitter son travail pour réaliser son rêve, découvrir les aurores boréales. Une idée qui lui était venue quand il était parti 15 jours à pied dans le sud de la France, un voyage riche en rencontres qui lui avait donné envie de repartir.

Pour être prêt physiquement il avale des kilomètres bien chargé pour se préparer aux 30 kilos d'affaires qu'il va porter sur sa monture, il fait aussi de la musculation, de la natation et du cardio pour tenir le rythme pour arriver fin septembre, début octobre à Namssos au milieu de la Norvège pour admirer les aurores

Les couleurs qui tournent autour du vert, du violet comme des nuages mais éphémères, c'est de la magie pour moi ! rien que de les voir sur les images c'est fascinant alors de le voir en vrai ça doit être fantastique

L'aventurier fan des cultures nordiques va loger chez l'habitant dès qu'il le peut ou chez des cyclistes qui accueillent gratuitement leurs homologues de passage chez eux, grâce à une application, mais il a quand même pris une tente et une douche portative pour s'installer dans des campings s'il ne trouve personne.

Son objectif c'est vraiment de multiplier au maximum les échanges avec les locaux

Je vais essayer de me rapprocher le plus possible de la population pour apprendre le plus possible d'eux, de leur culture, de leur façon de vivre

Kévin qui a quand même aussi apporté un jeu de cartes et un rubikscub en cas de temps morts dans son périple. Un périple que vous pourrez suivre sur sa page facebook qu'il a baptisée singe migrateur.

Les CE2 d'une école de Caudry auront eux droit à des nouvelles en direct tous les lundis de l'aventurier qui espère leur donner ainsi le goût des voyages et des rencontres.

Un défi sportif, humain mais aussi humanitaire

En plus de son défi sportif et humain, Kevin va rouler pour la ligue contre le cancer. Il a perdu des proches à cause de cette maladie, qui touche toutes les familles il a donc décidé d'ouvrir une cagnotte en ligne. Chacun peut donc donner un coup de pouce pendant son voyage qui commence samedi. Le départ est prévu à 9h depuis Locquignol, et Kévin invite tous ceux qui le veulent à l'accompagner pendant ses premiers kilomètres.