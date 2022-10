Kiabi teste au Pontet la location de vêtements

Le secteur de la mode est souvent montré du doigt, comme symbole de la surconsommation. Pour tenter d'adapter le commerce aux nouvelles pratiques et développer la seconde main, l'enseigne Kiabi teste dans trois de ses magasins un service de location. Parmi les sites pilotes : celui du Pontet. Une formule proposée dans un premier temps à une centaine de clients.

4 forfaits pour coller aux besoins des clients

Pour mener à bien son test, l'enseigne a donc créé 4 forfaits. En échange de 19, 29, 39 ou 49 Euros par mois, les clients peuvent repartir avec 5, 10, 15 ou 20 articles sans durée maximum ou minimum de temps. Une fois rapportés en magasin, l'enseigne leur offrira une seconde vie via des dons aux associations, la mise en rayon dans les corners seconde main ou encore du recyclage. Eric Validire rappel qu'un "premier test avait été lancé en 2021 sur la location de vêtements de grossesse. La formule est désormais proposée à toute la famille". Pour le directeur du magasin du Pontet "La location est une formule qui existe déjà dans de nombreux domaines, il est temps de l'appliquer au textile. La consommation évolue. La nouvelle génération ne consomme plus comme leurs parents". Kiabi se laisse un an pour voir comment réagissent les clients, avant de généraliser ou non la formule.