Montigny-en-Gohelle, France

Ces femmes exercent en libéral dans le milieu médical et paramédical : kinésithérapeutes, sage-femmes, orthophonistes, infirmières... Elles demandent un vrai congé maternité. Aujourd'hui, pendant les seize semaines légales de congé maternité, elles touchent, de la part de la sécurité sociale, une indemnité journalière de 50 euros, et un peu plus de 3000 euros pour l'ensemble du congé de maternité.

Marie, orthophoniste dans le Pas-de-Calais

Marie est orthophoniste libérale à Montigny-en-Gohelle, près de Lens. Enceinte de presque cinq mois, elle a longuement hésité avant de décider cette grossesse, avec son conjoint, lui aussi en libéral. Une grossesse qu'elle est loin d'aborder avec sérénité. Car durant ses seize semaines de congé de maternité, elle continuera à payer les frais liés à son cabinet, en étant très peu indemnisée. Elle estime qu'elle va devoir débourser 1000 euros de sa poche, chaque mois, et redoute "de faire banqueroute" durant l'arrêt de son activité. Marie se dit "extrêmement stressée par l'argent que va coûter cette grossesse. Pendant les premières interactions avec son bébé, dont on sait qu'elles sont très importantes, on a déjà la boule au ventre. C'est une joie d'avoir un enfant, mais c'est aussi un stress, et ça ne devrait pas être comme ça".

C'est difficile de prendre soin des autres quand nous-mêmes on est mal soignés

Marie vit à Lille, et fait 60 km de voiture chaque jour, alors qu'elle a déjà des contractions. Elle a l'intention de continuer à travailler jusqu'aux 8 mois de grossesse, pour limiter la casse financière. Tout en étant consciente des risques pour sa santé et celle de son bébé : "c'est difficile de prendre soin des autres, quand nous-mêmes on est mal soignés", constate-t-elle.

Une situation "injuste"

Dans ces professions très féminines, chaque congé maternité coûterait entre 7000 et 10 000 euros, à ces femmes. C'est pour éviter ces situations que les femmes médecins ont obtenu tout récemment une avancée : elles touchent désormais entre 2000 et 3000 euros par mois durant leur congé maternité. Mais les professions paramédicales, elles, n'ont rien vu venir. Alexandra Mannoni, kinésithérapeute en région parisienne, a donc créé le mouvement #CongéMatPourToutes : "on est ravies de l'avancée pour nos consœurs médecins, mais on ne comprend pas. A la base, on a le même contrat vis-à-vis de la sécurité sociale, et nous n'avons pas le droit de signer cet avenant-là. C'est complètement injuste".

Une pétition et une page Facebook ont été lancées pour demander les mêmes droits. Le mouvement #CongéMatPourToutes demande à être reçu par la ministre de la santé, mais aussi par la secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes.