Kito de Pavant invité spécial de France Bleu Gard Lozère ce vendredi

De retour au Grau du Roi, après un troisième échec sur le Vendée des Globe, Kito de Pavant le skippeur gardois vient raconter son aventure sur France Bleu Gard Lozère ce vendredi. Il sera en direct de 7h50 à 9h. Confidences d'un grand marin.

Rescapé du Vendée Globe et de retour sur ses terres depuis peu, Kito de Pavant sera dans le studio de France Bleu Gard Lozère ce vendredi pour raconter son périple sur le Vendée Globe. Le skippeur du Grau du Roi a subi un troisième échec à bord de son bateau "Bastide Otio". Le 6 décembre dernier en plein océan indien son navire heurte un objet flottant non identifié. C'est le choc et la fin de l'aventure pour Kito.

Sur France Bleu Gard-Lozère ce vendredi le marin reviendra sur cette douloureuse aventure, il racontera aussi son sauvetage et ses semaines passés à bord du Marion Dufresne le navire qui l'a secouru en pleine mer. Kito de Pavant est profondément déç,u mais il a déjà des projets en tête il viendra en parler sur France Bleu Gard-Lozère.

Posez lui toutes vos questions

Vous pourrez aussi posez vos questions à Kito de Pavant, via la page facebook de France Bleu Gard-Lozère, sur le répondeur au 04 66 36 47 77 et en direct vendredi 20 janvier à partir de 8h15 au 04 66 21 36 37.