Koh-Lanta : Julie, ancienne joueuse de l'ASSE, rêvait de faire cette émission depuis plusieurs années

Participer à Koh-Lanta c'était un rève pour Julie Debever qui suit l'émission depuis des années à la télévision. "C'est une histoire de famille. Koh-Lanta, ça fait des années que c'est une émission que je regarde en famille. On est beaucoup animés dans la famille par la dimension sportive de l'émission. Bien sûr, il y a d'autres aspects qui m'attire aussi : le dépassement de soi, le fait de tester ses limites. C'est un petit peu l'histoire de ma vie, ces valeurs là. Et du coup, ça a toujours été le rendez-vous familial du vendredi à l'époque qui maintenant tourne vers le mardi. Je suis très contente de l'avoir fait. J'ai candidaté plus de dix ans, sans savoir éventuellement si j'aurais pu être prise. J'avais aucune réponse avant. Donc c'est vraiment une fierté énorme".

Arrivée sur l'ile, Julie Debever a rapidement trouvé ses repères et s'est sentie très à l'aise "C'est un peu ce que je suis au quotidien. Moi, j'aime beaucoup l'esprit d'équipe, le fait de partager des épreuves dans la difficulté ensemble. J'ai l'impression en fait que je suis un petit peu chez moi, même si, je vous l'accorde, je mange pas aussi bien. Mais je n'ai pas été déçue en tout cas !".

Même si elle s'y attendait, Julie Debever reconnait que Koh-Lanta est une émission très difficile "C'est très dur. Très vite, il y a la faim. Il faut la gérer très rapidement parce qu'on la ressent très, très vite. Vous avez vu certainement le premier épisode. On commence très fort avec les intempéries. On est vite, tous, dans la même situation, c'est à dire fébriles".

Mais sa carrière de footballeuse est peut-être un atout "Le fait de faire du foot tous les jours, ça m'aide à entretenir une certaine condition physique. Ce qui peut m'aider aussi, c'est que moi j'aime beaucoup les gens et je trouve que c'est encore plus riche quand on est dans la difficulté avec d'autres aventuriers et qu'on essaie de s'en sortir ensemble".