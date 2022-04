Kolibri, l'application pour venir en aide aux enfants harcelés à l'école

L'association Marion La Main Tendue a lancé jeudi 7 avril son application Kolibri pour venir en aide aux enfants harcelés ou cyberharcelés à l'école. Une application gratuite et simple à utiliser pour permettre aussi de renforcer le dialogue entre enfants et parents.

Un grand sourire vert pour dire que tout va bien, jusqu'à l'émoticône rouge qui ne sourit pas du tout, l'application Kolibri propose - entre autres - une météo des émotions pour que l'enfant puisse partager son humeur du jour comme l'explique Salem Tirane, président de l'association Marion La Main Tendue : "Depuis la page d'accueil, l'enfant pourra décider de son émotion du jour et reporter cette information quotidiennement à ses parents ou tout simplement pour lui."

"Kolibri", c'est le nom de l'application lancée jeudi 7 avril par l'association qui lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement en milieu scolaire. D'abord présente dans l'Essonne, l'association a ouvert une nouvelle structure dans le 13e arrondissement de Paris. D'après le baromètre qu'elle a réalisé, près d'un Français sur deux (41%) affirme avoir subi une forme de violence verbale, physique ou psychologique de manière répétée et continue dans le contexte scolaire ou extra-scolaire. Des violences qui interviennent principalement au collège (54%). C'est donc pour lutter contre cela que l'association a décidé d'aller plus loin en lançant cette fois une application gratuite à destination des enfants et des parents.

Il a fallu un an pour la mettre au point. Son utilisation est simple. Il suffit de la télécharger et de créer un compte. Ensuite, l'enfant ou l'adolescent peut indiquer son émotion mais aussi indiquer s'il est harcelé ou témoin de harcèlement. Là encore, pas besoin de mots. Il suffit de lancer une conversation avec l'application qui propose des phrases déjà écrites. Par exemple : "Etes-vous victime ou témoin de harcèlement ? Les faits ce sont passés dans ta classe ? Dans la cour de l'école ? Est-ce que c'est la première fois ? Etc." L'enfant n'a plus qu'à cliquer.

Des émoticônes plutôt que des mots

Pour Mathilde Zrida, en charge du pôle thérapeutique de l'association, le faits de ne pas avoir à verbaliser ses émotions ça facilite les choses : "Dans ce genre de situation, soit on a de la sidération, soit on a de la peur. On est donc en incapacité de poser nos propres mots. En plus de cela, les victimes entrent dans une culpabilité et si disent qu'elles méritent ce qui leur arrive. C'est très vicieux et ça a des conséquences sur le long terme."

L'application a également pour but de renforcer la communication avec les parents. Ces derniers peuvent scanner un QR code sur le téléphone de leur enfant pour suivre l'évolution de ses émotions. Si l'enfant a manifesté des émotions négatives pendant plusieurs jours, le parent le sait et peut entamer un dialogue avec lui pour tenter de comprendre pourquoi. Pour Mathilde Zrida "c'est vraiment le premier pas pour pouvoir ensuite agir."

"Je culpabilise parce que je n'ai pas compris"

Cette application n'existait pas encore quand le fils de Nathalie âgé de 11 ans s'est fait harcelé dans un collège d'Ile-de-France où il était scolarisé en classe de sixième : "Il se plaignait de camarades qui l'embêtaient régulièrement. Il me disait aussi qu'il vomissait au collège. C'est quand il a eu des problèmes de santé que j'ai eu comme un flash et c'est là que tout a éclaté. Ça a été une bombe. Il m'a dit qu'il n'avait pas voulu me faire de peine alors il allait pleurer dans les toilettes. On est complètement démunis en tant que parents et on est seuls. J'ai donc fait des recherches sur internet et j'ai trouvé l'association Marion La Main Tendue."

Pour cette maman de 52 ans, l'application Kolibri pourrait bel et bien changer les choses : "Le jour où il n'en parle pas, quand il est mal, il prend son téléphone et il clique pour dire qu'il ne va pas bien. Ça peut alerter les parents pour trouver une solution." Aujourd'hui, le fils de Nathalie a quitté le collège et attend la rentrée prochaine pour être inscrit dans un établissement "adapté à son traumatisme".

Enfin, l'application met également à disposition les numéros urgents compétents. L'utilisateur n'a qu'à cliquer sur le numéro qu'il souhaite appeler pour alerter. Il peut d'ailleurs entrer le contact d'autres personnes à appeler en cas de besoin comme ses grands-parents ou n'importe quel adulte en qui l'enfant à confiance.

Parmi les numéros utiles, il y a le 3018, le 3020 ou bien encore le 3114.