Korrika : la vingt-deuxième édition de la course relais de la langue basque est arrivée en Basse Navarre

Partie jeudi dernier d'Amurrio, Korrika est arrivée ce lundi en Basse Navarre et traversera la Soule dans la foulée. Pendant onze jours et dix nuits, le témoin de la langue basque parcourt 2 575 kilomètres. Samedi, la course relais passera dans la province du Labourd, notamment à Bayonne.

La vingt-deuxième édition de Korrika, la course relais en faveur de la langue basque est entrée en Basse Navarre par Arnéguy ce lundi après midi. Après franchir le col d'Osquich, elle sera à Muskildi à 20h30, à Mauléon une heure plus tard, à Saint Palais vers 00h30, Iholdi à 02h00 du matin et Baigorri deux heures plus tard.

Depuis le début des années 80, la manifestation a lieu tous les deux ans mais l'an dernier elle n'avait pu se tenir à cause de la pandémie. Pendant onze jours et dix nuits, Korrika doit parcourir 2 575 kilomètres sur l'ensemble des sept provinces du Pays basque. L'objectif est de promouvoir l'usage de l'euskara et de récolter des fonds pour financer les stages intensifs et les cours du soir pour adultes. AEK dispense des cours dans une quinzaine de communes avec 75 enseignants et 1 200 élèves.

À Anglet, AEK dispense des formations dans lesquelles les adultes apprennent l'euskara en seulement six mois! © Radio France - Franck Dolosor

Reportage à Anglet avec les élèves d'AEK Copier

Korrika euripean eta elurpean ere hasi da bainan aintzina segitzen du beti! - AEK

Le samedi 9 avril, Korrika traversera la province du Labourd. Ce jour là, France Bleu Pays Basque vous invite à courir deux kilomètres avec une partie de l'équipe de la station : vers 7h15 sur la descente du col d'Ibardin et à 19h20 à Bayonne près de la FNAC en direction d'Anglet. Korrika se terminera à Saint Sébastien la dimanche dix avril à 12h30. Elle rendra hommage aux clowns Pirritx, Porrotx et Marimotots pour le travail qu'ils ont réalisé pendant 34 ans en faveur de la langue basque auprès des plus jeunes. C'est uniquement à la fin de Korrika que les participants connaîtront le message écrit par une personnalité du Pays basque. La lettre se trouve à l'intérieur du témoin qui pendant onze jours va parcourir 2 575 kilomètres grâce à la participation de milliers de sportifs, d'artistes, de membres de syndicats et partis politiques et de représentants de nombreuses institutions et collectifs de l'ensemble des sept provinces du pays de la langue basque.

Irunberrin ere adin guzietako jendeek parte hartu dute lasterkaldian. - AEK

Korrikaren hogoita bigarren edizioa Baxe Nafarroan sartu da Arnegitik, astelehen huntan. Hameka egun eta hamar gauez euskararen aldeko lekukoa eskuz esku pasatze da Euskal Herriko zazpi lurraldeetan barna. Korrikak bi helburu nagusi ditu : euskara sustatzea eta dirua biltzea AEKren gau eskolen alde. Ipar Euskal Herriko hamabortz gau eskoletan, 1 200 ikasle eta 75 erakasle dabiltza. AEKren ordezkariek inbertsio publiko haundiagoa aldarrikatzen dute euskara ikastea urririk izan dadin.

Erriberan ere herritar andana batek bat egin du Korrikarekin. - AEK

Garazi, Oztibarre eta Xiberua zeharkatuko ditu, eta Nafarroa Garairat itzuliko da Izpegi lepotik. Korrika Lapurdin izanen da ere apirilaren bederatzian. Sustrai Colina bertsulariak idatzi eta Nerea Urbizu eta Anari musikariek landu duten kantua entzun ahal izanen da Korrika pasako den herrietatik.

Gaztetxoek ere pozik hartzen dute euskararen lekukoa. - AEK

Urdin Euskal Herria Irratiak ere bat egin du Korrikarekin. Ipar Euskal Herriko irrati publikoak bi kilometra eginen ditu AEKren alde, biak apirilaren bederatzian. Lehena goizeko 7h15 inguru, Ibardingo lepoan behera, eta bigarrena Baionan FNAC saltokiaren aintzinean Angelurat buruz, 19h20 aldean. Entzule eta euskaltzale guziak gomit dira kilometra horietan parte hartzera!

Korrika apirilaren hamarrean bururatuko da Donostian 12h30. Aldi huntan, Pirritx, Porrotx eta Marimotots jostakinak omenduko dituzte hogoita hamalau urtez egin duten lana eskertzeko.