Kylian Mbappé réconforte un enfant malade dans le Nord, en lui envoyant une vidéo

Kylian Mbappé réalise régulièrement le rêve d'enfants et il l'a une nouvelle fois prouvé pendant le confinement. L'attaquant du Paris-Saint-Germain a répondu à un appel lancé sur Facebook le 7 mai par une maman vivant à Estaires, dans le Nord. Son fils Louïss, 8 ans, est atteint d'un cancer cérébral depuis un an. Alors pour lui donner du courage contre la maladie, elle a tenté de réaliser le rêve de son fils : rencontrer ou parler à Kylian Mbappé.

"Un grand garçon courageux"

"Son plus grand rêve, c'est de rencontrer ou de parler à Kylian Mbappé", écrit Mélanie Veyssière, la maman de Louïss, dans son post publié le 7 mai. "Je vous demande de partager un maximum, même une vidéo, il sera content", ajoute-t-elle en signant "la maman d'un petit warrior". Son message a été entendu puisque qu'il a été partagé plus de 177 000 fois sur Facebook. Et la réponse de l'attaquant du PSG ne s'est pas fait attendre : Kylian Mbappé a fini par envoyer une vidéo à la famille, publiée par la maman dès le lendemain.

L'attaquant du PSG a souhaité lui "apporter tout [son] soutien dans cette épreuve difficile" à travers cette vidéo. "Tu es un grand garçon courageux", lance Kylian Mbappé, en souriant.

Je sais que tu vas t'en sortir, tu as toute mon admiration.

Kylian Mbappé, dans une vidéo pour Louïss

Kylian Mbappé termine sa vidéo, avec ses mots : "Je te fais plein de gros bisous et j'espère te voir le plus vite possible". La maman de Louïss l'a pris au mot et appelle désormais le footballeur à rencontrer son fils dans un autre post Facebook. "On aimerait que le rêve de Louïss aille jusqu'au bout", lance-t-elle sur le réseau social dans une autre vidéo. "Grâce à ta vidéo, on a plus de force pour continuer le combat", se réjouit Mélanie Veyssière.

Le premier message de la maman de Louïss a eu tellement de succès que le petit garçon a reçu une autre vidéo de Benjamin Mendy, joueur de l'équipe de France, qui évolue actuellement à Manchester City comme défenseur.