L'An 1 des Gilets Jaunes : à Nantes peu de manifestants, un peu de casse et beaucoup de lacrymo

A Nantes l'acte 53 des Gilets Jaunes commémorant les un an du début du mouvement a rassemblé moins d'un millier de personnes et a été très rapidement contenu par des tirs de lacrymogène. Quelques jets de projectiles et un peu de casse ont été constatés.