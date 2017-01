L'A 20 sera fermée ce mercredi en Corrèze pour faire la chasse aux sangliers

Une partie de l'autoroute A 20 sera fermée à la circulation ce mercredi à partir de 11 heures et jusqu'à 18 heures entre les échangeurs 44 et 45, c'est dans le secteur d'Uzerche. Une décision du Préfet de la Corrèze pour permettre d'organiser une battue aux sangliers. La circulation sera déviée.

C'est parce qu'on assiste ces dernières semaines à une prolifération des sangliers aux abords de l'autoroute que le Préfet a décidé d'organiser avec des lieutenants de louveterie cette battue administrative sur une zone de 10 kilomètres située à proximité d'Uzerche.

"Il y eu ces 15 derniers jours trois accidents provoqués par des sangliers" explique Cédric Verline, le directeur de cabinet du Préfet de la Corrèze. Des accidents heureusement matériels mais c'est pour assurer la sécurité des usagers de l'A 20 que la décision a été prise de fermer l'autoroute de 11 heures à 18 heures le temps de procéder à cette battue. L' objectif est de faire fuir ces animaux et si besoin de les abattre. " Sur ce secteur qui jouxte l'autoroute la végétation a gagné du terrain et les sangliers s'y trouvent en sécurité, le problème c'est qu'ils se déplacent le plus souvent la nuit et qu'ils font courir des risques aux automobilistes" ajoute Cédric Verline.

Au CIGT, le centre d'information du trafic on a aussi multiplié ces derniers temps les interventions pour avertir les usagers de l'A20 "le problème c'est que les sangliers vont et viennent et qu'il est difficile de savoir à quel endroit ils se trouvent quelques minutes plus tard" indique Gilles Pascaud qui espère que la battue va pouvoir mettre fin à cette partie de cache cache.

La préfecture de la Corrèze a attendu la fin des retours de vacances pour la fermeture de l'autoroute engendre le moins de gêne possible. Elle sera donc fermée dans les deux sens entre les échangeurs 44 et 45, mais une déviation est mise en place. Comme par le passé , il faudra traverser la commune d'Uzerche.