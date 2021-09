L'A.S.B.C. lance un financement participatif pour acheter une nouvelle tribune sur son stade de rugby

Augmenter aujourd'hui la jauge du stade des Verdeaux pour continuer à jouer sur ce stade les rencontres de Fédérale Une, voilà le challenge . Pour cela un appel au public est lancé : un financement participatif proposé afin d'acheter une nouvelle tribune de 185 places. Montant 18 000 euros et c'est un minimum de 10 000 euros qui est espéré avec cette initiative.

L'Association Sportive Bedarrides Châteauneuf du Pape soutenue par la municipalité a trouvé cette solution afin de de ne pas grever un peu plus le budget de la commune. La municipalité explique ainsi : "Dans un contexte de difficultés structurelles des collectivités territoriales pour trouver des financements et de dépendances au secteur bancaire, le financement participatif est une ressource alternative. Il permet de remettre le citoyen au cœur du débat politique et est, en ce sens , un véritable outil de démocratisation pour donner un sens et une réalité à la gestion participative directe des citoyens sur des projets bien identifiés."

L'A.S.B.C. souhaite répondre au plus vite aux nouvelles directives de la Fédération Française de Rugby à XV pour l'accueil du championnat en fédérale une avec plus de 700 places en tribune réclamés . Un financement à retrouver sur le site helloasso.

Depuis trois ans l'A.S.B.C. bénéficait d'une dérogation de la Fédération Française de Rugby explique son président David Lelièvre Copier