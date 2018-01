Depuis 3 ans, l'A20 n'a plus de panneaux touristiques entre le Cher et la Correze, au grand dam des élus qui dénoncent un préjudice important. Une solution a été trouvée et de nouveaux panneaux seront installés au printemps.

Indre, France

Trois ans que les mâts, débarrassés de leur support, n'indiquent plus rien... Trois ans que les communes concernées, jadis, par ces indications blanches sur fond marron, dénoncent le préjudice subi. Ce ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.

"Ce sont des démarches très longues, admet le préfet de l'Indre, Seymour Morsi. Nous avons déjà dû négocier pour obtenir le même nombre de panneaux, parce qu'entre temps, la législation a changé. _Il y aura bien autant de panneaux qu'avant. Ensuite, nous avons dû décider des sorties que nous indiquerions et de ce qu'il y aurait sur les panneaux... Est ce que l'on choisit une image, un mot..._ "

Autant de questions qui ont donné lieu à de longs débats entre les élus des territoires concernés et l'Etat. A l'heure actuelle, pratiquement tous les visuels des panneaux ont été validés.

6.000 euros par panneau

"Pour Gargilesse par exemple, c'est le château avec la Creuse en dessous Pour La Châtre-Nohant Vic, c'est "Pays de George Sand". _Parfois c'est un symbole_. Du fromage ou du vin par exemple. Parfois, c'est un mot et d'autres fois c'est un nom" détaille le préfet de l'Indre.

Les panneaux devraient être installés au printemps. Chacun d'eux coûte environ 6.000 euros.

"En ce qui concerne le financement, ce sera bientôt tranché. Vu le nombre de panneaux à installer, _il y en a pour quelques centaines de milliers d'euros_... Mais on est en discussion avec le Conseil Régional au titre de la promotion touristique. Et Le département de l'Indre a dit "si on ne trouve pas, j'aiderais"" précise Seymour Morsi.

De son côté, Châteauroux Metropole se félicite de cette réinstallation et annonce qu'elle ira encore plus loin : "Nous allons installer sur Grand Déols un panneau supplémentaire qui mettra en avant toutes les particularités des communes de Châteauroux Métrôpole et les sites à voir" explique le maire de Châteauroux, Gil Averous.