Les commerçants d'Annecy mécontents et inquiets de l'abandon du projet du parking préfecture

Il s'y était engagé pendant la campagne électorale. Aujourd'hui, 100 jours après son accession à la mairie d'Annecy en Haute-Savoie, François Astorg, tient sa promesse, et soumet ce lundi soir au conseil municipal , l'abandon du projet du parking Préfecture, élaboré par son prédécesseur Jean-Luc Rigaut. Objectif visé à travers cette première mesure: diviser par deux la circulation automobile en 10 à 15 ans dans Annecy.

On change de stratégie confirme ainsi François Astorg. On ne peut plus continuer à creuser, et à _artificialiser l'espace urbain_. Il y a plein de villes en France qui ont fait ce constat là: quand on ouvre un parking, on décale le problème, les gens s'en servent et ils ont raison, et le flot de voitures continue à grossir. Si vous n'augmentez pas les parkings les gens deviennent ingénieux et trouvent des solutions.