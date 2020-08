L'Abbaye de Fontgombault met aux normes son barrage

Depuis le 31 mars, l'abbaye de Fontgombault a entamé un vaste chantier : le changement de sa turbine et la mise aux normes du barrage.

Les engins s'activent à défaire le chemin d'accès vers la première passe à poissons, enfin prête à être mise en service. Sous un soleil de plomb, Frère Pierre Antoine Hénault surveille le bon avancement du chantier : "Notre turbine avait près de 40 ans. Une turbine, normalement, a une durée de vie de quinze à vingt ans... Elle aura donc largement été rentabilisée ! Mais elle présentait de gros signes de fatigue". L'abbaye a donc décidé de faire d'une pierre deux coups : changer cette fameuse turbine et se mettre aux normes de la continuité écologique en créant deux passes à poissons.

La première passe à poissons est fin prête © Radio France - Gaëlle Fontenit

"Le barrage est une propriété privée qui se trouve au milieu du domaine public fluvial. C'est la particularité. Avec l'agence de l'eau, Indre Nature, la fédération de pêche et la sous préfecture, nous avons travaillé de concert. Indre Nature a fait une expertise des espèces protégées sur le seuil avant travaux et la fédération de pêche a réalisé les pêches de sauvegarde" précise Frère Pierre Antoine Henault.

Le chantier coûtera 1 million et demi d'euros et doit permettre de faire travailler des entreprises locales : "C'est notre façon de participer à la vie économique de la région" insiste le frère en charge de superviser les travaux. Pour financer le chantier, l'abbaye a contracté un crédit et estime qu'il lui faudra dix à douze ans pour rentabiliser cette nouvelle turbine.

La turbine servira à produire de l'électricité qui est vendue à ERDF. L'abbaye rachète ensuite ce qu'elle consomme. "Mais nous avons aussi la possibilité de consommer ce que nous produisons, en cas de panne de courant par exemple".

Les travaux devraient se terminer en octobre.

Frère Pierre Antoine Henault Copier