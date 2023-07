L'abbaye de Valloires repense son accueil des visiteurs et annule son spectacle sous peine de fermeture totale

Un parcours de visite désormais balisé par des barrières, le spectacle son et lumière 2023 annulé à quelques jours du début des festivités : l'association Valloires a dû agir dans l'urgence après son AG du 7 juillet et la révélation des injonctions de ses autorités de tutelle, l'ARS et le département de la Somme, qui ont émis de grosses réserves sur la sécurité des enfants accueillis sur place.

Un accueil des visiteurs modifié

Pour visiter l'abbaye, les touristes doivent désormais passer par les jardins tout proches et suivre un parcours balisé par des barrières et des digicodes. "On n'entre plus comme dans un moulin, confirme Pierre-Vincent Guéret, mandataire de Valloires. Il nous a fallu une bonne nuit et une matinée de boulot pour mettre en place ce système." Dans les allées du cloître, en partie accessible, des panneaux réalisés par les enfants délimitent désormais leur espace de vie et de jeux.

Banderole réalisée par des enfants hébergés à l'abbaye de Valloires © Radio France - Céline Autin

Valloires a dû se résoudre à ces aménagements après deux injonctions de l'ARS et du département de la Somme, le 6 et 7 juillet, sous peine d'une fermeture totale. Au vu des déambulations de visiteurs sans contrôle ou presque, les deux autorités de tutelle ont reproché à l'association l'absence de "respect de la vie privée, de l'intimité et de la sécurité des jeunes" accueillis à l'abbaye. Quant au spectacle son et lumière, il est jugé "source de frustration" et de "désagréments sonores" pour les enfants et adolescents voisins.

Le mandataire Pierre-Vincent Guéret attend désormais le rapport d'inspection complet de l'ARS et du département, pour pérenniser et/ou modifier les aménagements déjà réalisés. "Le boulot est fait, la sécurité est là et l'accueil des touristes continue", fait-il valoir.

Encore une crise de gouvernance chez Valloires

Ces deux injonctions ont fait éclater au grand jour la crise interne qui couve chez Valloires depuis plusieurs mois, entre les tenants du développement touristique et ceux qui prêchent un retour à la raison-d'être de l'association, soit son activité médico-sociale.

Les courriers avec injonctions de l'ARS et du département de la Somme sont affichées à l'entrée de l'abbaye de Valloires © Radio France - Céline Autin

Le mandataire Pierre-Vincent Guéret affirme avoir alerté depuis plusieurs mois sur la non-compatibilité du spectacle son et lumière avec l'activité du pôle enfance, et évoque une "pitoyable comédie". Contacté par France Bleu Picardie, le vice-président en charge des affaires culturelles Jérôme de France n'a pas répondu à nos sollicitations. Il y a un mois, il interpellait directement le président du conseil départemental Stéphane Haussoulier sur les réseaux sociaux, afin de l'alerter sur la situation conflictuelle avec le mandataire.