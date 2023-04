L'abbaye Notre-Dame de Sénanque à Gordes à l'honneur sur un timbre parfumé à la lavande

Le dernier né du groupe La Poste devrait vite trouver son public. Le timbre représente l'abbaye Notre-Dame de Sénanque au milieu des lavandes dans la campagne de Gordes. L'œuvre créée par le dessinateur Stéphane Lavallois sera mis en vente à compter du 26 juin (tarif unitaire 1 euro 16.) Au total, 600.000 exemplaires du timbre ont été émis dans le cadre d'une série touristique conçue par Philaposte, le premier imprimeur de marques d'affranchissement en Europe.

Un timbre au parfum de lavande

Peut-on parler d'un "miracle" de la technique ? En tout cas, les bords de la planche de timbres ainsi que les timbres sentiront la lavande ! Un procédé complexe rarement mis en œuvre reconnaît Frédéric Morin le Directeur adjoint de Philaposte qui conçoit, imprime et diffuse les timbres du programme philatélique de France : " La lavande c'est une première pour nous. Il y a des techniques qui permettent de faire embarquer des micro capsules d'une odeur. On fait de nombreux tests en amont pour s'en approcher le plus possible. C'était une évidence par rapport au site et à la fois un pari à relever pour montrer l'innovation technologique qu'on sait apporter sur le timbre."

Un chantier de 2 ans ... et de 3 millions d'euros

La sortie de ce timbre intervient à quelques mois de la fin des travaux de consolidation et de rénovation de l'abbaye cistercienne fondée en 1148. "Nous venons de finir le dallage de l'église abbatiale, nous terminons le chantier engagé il y a deux ans par les aspects plus techniques (l'électricité, la sonorisation) et tout sera achevé au début 2024, s'il plait à Dieu" confirme Frère Jean-Marie, le Père Prieur de la communauté.

Fragilisée par le temps et les aléas climatiques, l'église avait dû fermer en urgence en 2018 car elle risquait de s'effondrer. La fermeture de ce site d'exception avait soulevé une vague d'émotion et de dons (près de 2 millions d'euros) sur un budget total de rénovation estimé à 3 millions d'euros. L'action de la Mission Patrimoine de Stéphane Bern a été déterminante dans le sauvetage de cet écrin historique et religieux.

Où et quand se procurer le timbre "Abbaye de Sénanque" ?

La mise en vente officielle du timbre est fixée au 26 juin. Il sera disponible dans certains bureaux de Poste, en commande chez votre buraliste ainsi que sur plusieurs sites internet : laposte.fr ; Philaposte ou sur "Le Carré d'Encre" , le site de référence de l'actualité philatélique.

A noter que deux séances de vente en avant-premières sont prévues les 23 et 24 juin à l'abbaye Notre-Dame de Sénanque de 9h45 à 18h. Les philatélistes amateurs et les collectionneurs devraient être au rendez-vous !