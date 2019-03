L'Abbaye Notre-Dame de Sénanque sélectionnée par la Mission Bern pour bénéficier de l'aide du Loto du patrimoine

Gordes, France

C'est une très bonne nouvelle pour la communauté monastique de l'Abbaye Notre-Dame de Sénanque et pour tous les amoureux du patrimoine vauclusien. Ce joyau de l'architecture cistercienne fondé en 1148 dans la campagne de Gordes fait parti des 18 sites emblématiques français retenus par la Mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril, confiée à Stéphane Bern par le président de la République. A ce titre, le monument bénéficiera d'un soutien financier précieux apporté par le Loto du patrimoine lancé l'an dernier par la Française des Jeux : un super loto prévu le 14 juillet et des tickets à gratter mis en vente au mois de septembre. L'argent collecté grâce au loto doit permettre de boucler le budget de 2.2 millions d'euros nécessaire pour rénover en urgence l'abbatiale de l'Abbaye menacée d'effondrement à cause des effets du temps et des erreurs d'aménagement du passé. "Les travaux pourraient débuter d'ici cet automne" selon le Frère Jean-Marie, Père prieur de l'Abbaye.

Frère Jean-Marie, Père prieur de l'Abbaye de Sénanque : "si on enlève l'échafaudage, la nef peut s'écrouler" Copier

Réactions de fidèles à la sortie de la messe ce dimanche à l'Abbaye de Sénanque Copier

Stéphane Bern : "le patrimoine restauré remet de l'économie et du bien vivre ensemble." Copier

Les échafaudages installés en urgence pour empêcher l'abbatiale de s'effondrer © Radio France - Daniel Morin