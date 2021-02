L'abbé Jean-Christophe Demard, symbole de l'amitié franco-mexicaine à Champlitte, s'est éteint

Le musée de Champlitte c'est lui, l'amitié franco-mexicaine c'est lui aussi. L'abbé Jean-Christophe Demard s'est éteint ce mercredi 17 février 2021, il luttait depuis quelques années contre la maladie.

Aimé et respecté, l'abbé Demard avait poursuit le travail débuté par son père. Au début des années 60 ce dernier avait trouvé trace dans les registres de la mairie de Champlitte de l'exil au Mexique de Chanitois en 1833. Il décide alors partir à la recherche de cette histoire. En 1968 il fait son premier voyage au Mexique.

L'exil des Haut-Saônois au Mexique

Il se rend notamment à Jicaltépec et San Raphael (au Nord de Veracruz) où il découvre de nombreux mexicains qui portent des noms Français, ce sont les descendants d'habitants de Champlitte partis au Mexique alors que les vignes viennent d'être ravagées par le phylloxera. En 2009, un jumelage entre le collège de Champlitte et le Mexique se traduit par des échanges. Les collégiens Français vont au Mexique, le voyage retour des Mexicains en France est annulé en raison de la grippe A.

Un humaniste salué

Yves Krattinger, le président du conseil départemental de la Haute-Saône lui rend hommage : "Ancien conservateur des musées départementaux, architecte et acteur essentiel de nos relations avec le Mexique, il a consacré sa vie à préserver la mémoire et l’Histoire de la Haute-Saône et de sa ruralité. Je tiens à le remercier sincèrement pour son œuvre exceptionnelle et pour le travail réalisé pour notre département".

En 2013, l'abbé Demard avait reçu les insignes de Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur car cet homme d'église était aussi un ethnologue.

Fils d'ouvrier agricole, Jean-Christophe Demard était entré dans les ordres en 1966. Passionné par la nature, notamment actif dans une association qui œuvre pour la protection et la conservation du loup et lynx en France, il avait écrit une quinzaine de livres.

L'abbé Demard qui célébrait chaque année la Saint Vincent à Champlitte, son ami Jean-François Maillot avait immortalisé le repas de 2018.