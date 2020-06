L'Abeille Bourbon quitte Brest pour Dunkerque où il doit subir un arrêt technique

Pendant trois semaines, l'Abeille Bourbon ne pourra plus veiller sur les côtes finistériennes. Le remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage français appareille ce vendredi de Brest. L'équipage de douze hommes doit rejoindre Dunkerque (Nord) pour un arrêt technique de dix-huit jours.

L'Abeille Bourbon veille sur la sécurité maritime au large de Brest depuis quinze ans. © AFP - Fred Tanneau

Pendant cette période, c'est le supply norvégien Bourbon Orca qui va prendre le relais et assurer la sécurité en mer sous l’autorité du Préfet Maritime de l’Atlantique. Le groupe maritime Bourbon "montre un certain intérêt aux missions de surveillance du littoral" a réagi Jean-Paul Hellequin, le président des associations Mor-Glaz et du Remorquage. Il estime que l'armateur "emploie les grands moyens, les plus appropriés, durant l’arrêt technique de l’ Abeille Bourbon."

Etrave inversée

Amarré au bassin numéro 5 du port de commerce depuis le 4 juin, ce navire de 86 mètres et plus de 20.000 chevaux ne passe pas inaperçu avec son imposante coque verte et son étrave inversée. Un profil qui lui permet d'être plus facile à manœuvrer par gros temps, mais aussi d'être plus rapide par forte houle, et de consommer moins de carburant. Son nouveau système sécurisé de relevage d'ancres ne nécessite pas de présence humaine sur le pont arrière lors des opérations les plus périlleuses.

Par ailleurs, le Bourbon Orca s'est distingué en 2014 pour avoir secouru à plusieurs reprises des réfugiés en Méditerranée. Il aurait sauvé près de 2.000 personnes.

L'Abeille Bourbon doit être de retour à Brest le jeudi 2 juillet.