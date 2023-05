L'absentéisme au travail atteint des records en Meurthe-et-Moselle

L'absentéisme au travail bat de nouveaux records en France. La situation s'est aggravée en 2022, selon une étude du groupe Axa . 44 % des salariés ont été absents au moins une fois l'année dernière, soit près d'un salarié sur deux. Seul un tiers des salariés s'était arrêté au moins une fois en 2019, année de référence avant-Covid.

Le constat est presque identique dans le dernier baromètre du groupe Malakoff Humanis , publié en septembre. 42 % des salariés avaient déposé un arrêt maladie entre septembre 2021 et septembre 2022. En Meurthe-et-Moselle, les salariés sont également de plus en plus nombreux à s'absenter au travail. Selon la CPAM 54, le nombre d'indemnités journalières payées a augmenté de 8 % en 2022 par rapport à 2021.

Les jeunes salariés en arrêt

Depuis la crise sanitaire, le Dr Xavier Grand s'en est bien rendu bien compte. Il arrête de plus en plus de patients dans son cabinet à Saint-Nicolas-de-Port. "À mon niveau, j'ai eu beaucoup plus d'arrêts de salariés, c'est plus courant", explique-t-il. Mais les raisons sont différentes d'avant la période Covid. "Avant, on donnait des arrêts pour des maladies ou des entorses, maintenant, c'est à cause de la souffrance mentale", précise-t-il.

Les premiers concernés sont les jeunes salariés qui débarquent dans le monde du travail. "Après l'isolement du confinement, les jeunes se sont retrouvés directement dans une entreprise, ça peut être anxiogène et expliquer la hausse des arrêts de travail", suggère le Dr Xavier Grand, médecin généraliste et président du syndicat MG France en Meurthe-et-Moselle.

Une situation que constatent aussi les entrepreneurs. "On a de plus en plus d'arrêts de travail et beaucoup d'absentéisme, confirme Carole Chrisment, présidente de la CPME 54, le syndicat des petites et moyennes entreprises. Depuis le Covid, la valeur n'est plus au travail mais aux loisirs, la jeune génération préfère avoir du temps pour soi. Avec la crise sanitaire, on s'est aperçus qu'on pouvait très bien vivre avec 85 % de son salaire".

Les entreprises pénalisées

Problème : l'absentéisme des salariés pénalisent les employeurs. "Sur le nombre de jours indemnisés, on est à 5 % de la masse salariale. Sur la désorganisation et la baisse de productivité, on doit être sur le même ordre de grandeur", explique Gilles Caumont, président du MEDEF 54. Les arrêts de travail coûtent 107 milliards d'euros par an de pertes de valeurs annuelles, soit 4,7 points de PIB, selon une étude de l'Institut Sapins en 2018.

Pour tenter d'enrayer ce phénomène, il suggère de se pencher sur le bien-être des salariés. "Il faut travailler sur la qualité de vie au travail, prendre en compte les besoins des salariés et être plus souple au niveau des horaires", propose-t-il. Le président du MEDEF 54 conseille également aux entreprises de recourir davantage au télétravail.