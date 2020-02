L'accent alsacien doit-il être protégé contre les discriminations ?

Alsace - France

L'accent alsacien est souvent caricaturé à l'extérieur de la région, comme à l'intérieur de ses frontières. Souvent quand les alsaciens voyagent dans l'hexagone, leur accent ne laisse pas indifférent. Sylvie, serveuse dans une brasserie strasbourgeoise raconte que dans le Sud de la France on lui a souvent demandé si elle était belge ou allemande. "Je l'ai d'abord très mal vécu" dit-elle et précise qu'aujourd'hui elle est fière de son accent. "On ne choisit pas où on naît, on ne choisit pas sa famille".

Les alsaciens n'ont plus honte de leur accent

Aujourd'hui les gens n'ont plus honte de leur accent explique l'OLCA, l'office pour la langue et la culture d'Alsace et de Moselle. "Je pense qu'on a tourné la page, même si ça peut nous rattraper, mais on est fiers de nos origines, de dire que oui on a un accent de belges qui se sont perdus en Suisse" précise Léa Lemmel, chargée de communication à l'OLCA. Elle pense également que les Alsaciens qui ont un accent ne sont aujourd'hui plus discriminés, notamment à l'embauche, mais plutôt taquinés. Et les défenseurs du dialecte ne voient pas vraiment l'intérêt de légiférer sur la question.