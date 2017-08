L'accent français est le plus "sexy du monde" pour les étrangers

L'accent français a été de nouveau élu "le plus sexy du monde entier" selon une étude réalisée par l'application d'apprentissage des langues Babbel et rendue public mardi. La langue de Molière arrive en tête devant l'italien et l'espagnol.

"Aïe spique ingliche veri ouel!" N'ayez plus honte de votre accent français à couper au couteau quand vous parlez anglais. Selon une étude réalisée auprès de 15.000 utilisateurs de l'application d'apprentissage des langues Babbel et rendue public mardi, l'accent français a été à nouveau désigné "le plus sexy du monde entier". Il devance même l'italien et l'espagnol.

Le polonais et le turc jugés les "moins sexy"

Réalisée auprès de 15.000 utilisateurs de l'application issu de neuf pays, l'étude souligne non seulement le statut de grand charmeur des Français mais aussi l'effet qu'il produit sur nos amis anglophones. Le reste du podium est complété par l'accent italien qui arrive en deuxième position et par l'espagnol qui s'empare de la troisième marche.

D'après l'étude, les Australiens sont par exemple 63% à considérer l'accent français comme séduisant et 43% du coté des Américains. En revanche, les tonalités polonaises, turques et danoises n'ont pas la cote puisqu'elles sont jugées comme étant les "les moins sexy".

Les Français séduits par l'accent italien

Côté francophone, c'est l'accent italien qui fait fondre les cœurs. Ce dernier récolte 40% des suffrages. Il se classe devant l'accent anglais (23%) qui a toujours la cote et l'accent espagnol qui récolte tout de même 18% des votes. Le turc et l'allemand arrivent respectivement en quatrième et cinquième positions.