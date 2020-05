L'accès à la mer autorisé en Méditerranée pour la plaisance de loisir à partir du 11 mai

La préfecture maritime de Méditerranée rouvre l'accès à la mer pour la plaisance de loisir, dès le lundi 11 mai, sous certaines conditions. Pour les activités nautiques dans la bande des 300 mètres, elles seront possibles en accord avec les maires et la préfecture du département.

Des pointus et bateaux de plaisance dans port de Nice

La préfecture maritime de Méditerranée a pris un arrêté le 7 mai, valable du 11 mai au 1er juin dans les eaux territoriales françaises de la Méditerranée ainsi que sur les plans d’eau des lagunes et étangs salés du domaine public maritime. La navigation peut se faire depuis un port d'attache ou une bouée d'amarrage, jusqu'à une distance de 54 milles marins (soit environ 100 km au large).

Une distance maximum de 54 milles marins

Les plaisanciers battant pavillon français ou étrangers pourront parcourir une distance maximum de 54 milles marins depuis leur port d'attache, et mouiller ou débarquer donc dans un port voisin. Les navires de plaisance ne seront pas autorisés à embarquer plus de 10 passagers.

L’entrée dans les eaux françaises d’un navire de plaisance en provenance d’un port étranger (hors espace Schengen) est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux navires battant pavillon étranger transitant dans la mer française. Le capitaine d’un navire de plaisance français, en provenance d’un port étranger doit, lors de son entrée dans la mer française, déclarer sa situation sanitaire à la marine nationale le plus proche (sémaphore).

L'accès aux plages et aux rivage dépendra des maires et du préfet de département

Il sera possible de pratiquer des activités nautiques de loisir dans la bande des 300 mètres si le maire et la préfecture l'autorisent puisqu'il appartient au maire de réglementer la baignade et les activités nautiques pratiquées à partir du rivage jusqu'à la limite des 300 mètres.

Le ministre de l'Intérieur a précisé, lors de la présentation du plan de déconfinement, que l’accès aux plages peut être autorisé par les préfets sur demande des maires : "Les maires devront alors présenter un dispositif et des aménagements suffisants pour garantir la distanciation physique."

Le maire de Cannes préconise un concept de plages dynamiques où il ne sera pas possible de stagner, de "se promener seul, en couple, les parents avec les enfants, d’accéder à l’eau pour les sports et loisirs nautiques (la baignade, la nage, la plongée sous-marine, le sport nautique individuel) ou de pêcher seul." David Lisnard propose d'interdire tout bivouac, pique-nique, sauf pour les pêcheurs individuels à la ligne, qui devront respecter entre eux une distance minimale de 10 mètres, et les sportifs, le temps de préparer ou de désinstaller leur matériel.

Les consignes devront être rappelés à chaque point d'accès et des agents de police municipale affectés sur le terrain, ainsi que des contrôleurs du domaine public maritime.

Les maires de Mandelieu et Théoule-sur-Mer ont signé le courrier du maire de Cannes adressé au préfet. A Antibes, le maire Jean Léonetti souhaite que les activités individuelles sur l'eau reprennent rapidement et a écrit au préfet pour lui demander. À Nice, la réouverture des plages est envisagée pour le week-end du 16 mai, "en accord avec le préfet pour un respect des distances sociales" a précisé le maire Christian Estrosi.

