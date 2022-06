L'accès à la santé "inégal" des personnes LGBT au cœur de la marche des fiertés de Tours

Malgré la chaleur, des centaines de personnes ont défilé ce 18 juin dans le centre-ville de Tours, lors de la 16ème marche des fiertés. Les fiertés d'être LGBT, c'est-dire lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel et d'une sexualité autre qu'hétérosexuel. Cette année la marche mettait en avant l'accès à la santé pour les personnes LGBT, toujours insuffisant.

Un évènement festif et militant

Certes, on trouve bien de la musique, des paillettes et des couleurs dans le cortège de la marche des fiertés. Pour Benjamin, l'un des participants, c'est bien l'occasion de "célébrer la gaieté" mais aussi de militer. "Il y a encore trop de discriminations", rappelle cet Orléanais, "dans la rue, dès que deux mecs ou deux nanas se promènent à deux et se tiennent la main, il y a des différences, on peut se faire emmerder."

"Il y a du progrès depuis ma première marche des fiertés, quand j'avais 18 ans !" estime Benjamin, qui participe à la marche avec Mickael et Samuel. © Radio France - Solène Gardré

"Un manque" dans la formation des futur.es médecins

Des discriminations dans la rue mais aussi dans l'accès aux soins des personnes LGBT. Cette année, c'est le thème de la marche. "Contrairement à ce qu'on peut penser, cet accès est encore inégal", explique Johan Yager, co-président du Centre LGBTI de Touraine qui a organisé l'événement. "Dans les formations des professionnels de santé, il y a encore un manque, ce n'est pas dans le tronc commun de leurs études. S'il n'y a pas des associations étudiantes qui interviennent auprès d'eux, ils auraient finalement peu accès aux données sur les relations entre personnes lesbiennes ou sur la transidentité par exemple."

La marche des fierté du 18 juin de Tours a débuté par des discours centrés sur l'accès à la santé des personnes LGBT. © Radio France - Solène Gardré

La difficulté d'accès au soin s'illustre bien pour les personnes transsexuelles. "Peu de médecins maîtrisent les traitements hormonaux ou les différentes opérations qu'on peut demander", explique Simca de l'Organisation de solidarité trans de Tours. "À Tours, généralement, ça se compte en nombre de mois pour un simple traitement hormonal ,qui est quelque chose de très, très simple à prescrire."