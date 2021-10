L'accès à une consultation gratuite sur la santé sexuelle élargi, sur proposition d'une député de Gironde

Les jeunes de moins de 26 ans vont désormais avoir droit à une consultation gratuite auprès d'un médecin pour parler notamment de contraception et de santé sexuelle. Un amendement au texte de loi sur le budget de la sécurité sociale 2022 le permet. Il a été adopté ce dimanche 24 octobre à l'Assemblée nationale, sur proposition de la député de Gironde, Catherine Fabre.

Jusqu'à présent seules les filles mineures en bénéficiaient. Pour Catherine Fabre il était important d'élargir l'accès à l'information des jeunes sur leur vie sexuelle. "Les question de sexualités, ça concerne tout autant les garçons. Quand on parle de risque de grossesse non désirée, ça concerne les garçons. Quand on parle de vaccin contre le papillomavirus, c'est accessible aux garçons maintenant et les garçons ont aussi des risques de cancer liés à ce papillomavirus. Donc il faut qu'ils s'emparent de ce vaccin", détaille la député de la deuxième circonscription de Gironde.

Une consultation importante également parce que l'accès à ces informations n'est pas toujours simple selon Catherine Fabre : "C'est parfois des sujets qui peuvent être tabous dans les familles. Il faut qu'ils puissent avoir un lieu d'échange pour s'ouvrir en toute confiance sur ces sujets. Cet amendement permet aux jeunes d'aller voir un médecin, d'avoir une consultation entièrement gratuite dans laquelle ils pourront aborder ces questions." Selon une estimation de Catherine Fabre, près de 100.000 jeunes pourraient bénéficier de cette consultation gratuite dès l'année prochaine...