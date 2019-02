L'accès aux soins, l'affaire de tous !

Montpellier, France

Un slogan "l'accès aux soins, c'est l'affaire de tous" pour une convention entre les Restos du cœur de l'Hérault et l'Assurance Maladie de l'Hérault. L'objectif est de favoriser la santé des plus fragiles. Travailleurs pauvres, retraités, étudiants, familles monoparentales qui ont renoncé aux soins à cause du manque d'argent ou d'une méconnaissance de leurs droits. Car, il y a des aides, en dehors de la CMU, la Couverture Maladie Universelle, qui sont mal connus. C'est le cas par exemple de l'aide à la complémentaire santé. Pour guider aux mieux ces personnes qui ne connaissent pas leurs droits, l'assurance maladie de l'Hérault a créé un service de cinq personnes qui les guide, les rassure et les accompagne dans leurs démarches, jusqu'à la réalisation des soins.

La CPAM estime qu'un tiers des assurés renonce aux soins. Les soins dentaires d'abord mais aussi l'optique et tout ce qui touche à l'auditif. Les consultations chez les spécialistes dont elles aussi repoussées à plus de 6 mois dans le cas d'un renoncement : gynécologue, urologue, pneumologue, neurologue , allergologue ou encore ORL et rhumatologue.

Les bénévoles des Restos du cœur seront chargés de détecter parmi leurs bénéficiaires les personnes qui ont des droits pour leur santé, sans le savoir. Les conseillers de l'Assurance Maladie de l'Hérault prendront ensuite le relais.

72 000 personnes ont pu se soigner en France grâce à ce dispositif.

Claude Humbert, le directeur de l'Assurance Maladie de l'Hérault souhaite favoriser l'accès aux soins Copier

Geneviève NGuyen, pdte des Restos du coeur Hérault espère faciliter l'insertion par la santé des bénéficiaires Copier