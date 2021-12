L'accorderie, le réseau d'échanges de services entre habitants fête ses 10 ans à Limoges

Les premières accorderies ont été créées il y a 10 ans et c'est à Limoges que toutes celles du Grand ouest sont venues souffler leurs bougies. L'accorderie c'est ce réseau d'échanges de services entre habitants et on se rend bien compte aux dires des accordeurs viennent y chercher du lien social.

Cela fait 10 ans que les premières Accorderies ont été créées et c'est à Limoges le mardi 23 novembre que toutes celles du grand ouest sont venues souffler leurs bougies. L'accorderie c'est ce réseau d'échanges de services entre les habitants où chacun peut proposer son savoir-faire ou donner un peu de son temps. A Limoges l'Accorderie est un peu plus jeune que ses ainées puisqu'elle n'a que 7 ans mais il n'empêche que l'association est désormais bien implantée avec des accordeurs et des accordeuses très motivés

Prés de 400 accordeurs proposent un peu de leur temps

A Limoges on compte aujourd'hui 393 accordeurs ceux qui proposent des services et qui en échange reçoivent un "chèque temps" qui leur permet à leur tour de bénéficier d'un service. "On a beaucoup de demandes pour la coiffure, mais on peut rendre aussi service pour du petit bricolage, du jardinage ou pour transporter une personne qui n'a pas de voiture, pas besoin d'avoir de compétence particulière pour rendre service" explique Audrey Leyrat, coordinatrice de l'Accorderie à Limoges. Parmi les accordeurs, il y a beaucoup de retraités mais aussi des personnes sans emploi et surtout 58 % sont des personnes seules. Preuve que beaucoup viennent aussi chercher au sein de l'association du lien social.

"J'avais des petits moyens et je me suis dis que ça pouvait me rendre service"- Valérie, une accordeuse

Valérie est pour sa part sans emploi et ça fait prés de 5 ans qu'elle est devenue accordeuse. Séduite par le concept elle est venue d'abord pour trouver une aide "J'avais des petits moyens et je me suis dis que ça pouvait me rendre service car ça faisait 1 an que j'avais déménagé et je cherchais quelqu'un pour accrocher un miroir". En échange elle propose de garder des enfants mais aujourd'hui elle s'investit surtout dans le fonctionnement de l'association. De son côté Robert retraité propose de transporter des personnes qui n'ont pas de véhicule ou encore du soutien scolaire. Et en échange il a de l'aide pour ses petits travaux de couture comme l'ourlet d'un pantalon. "Je suis tombé sous le charme de cette association" dit il avant d'ajouter "Ce qui me plait c'est que tout le monde peut faire de nouvelles propositions, c'est très ouvert".