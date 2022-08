L'accueil de certains demandeurs d'asile laisse-t-il à désirer à Toulouse et en région Occitanie ?

Alors que Gérald Darmanin annonce le report de l'examen du projet de loi immigration, France Bleu Occitanie se pose la question de l'accueil des demandeurs d'asile : laisse-t-il à désirer à Toulouse et dans la région ? Quatre associations (Amnesty, la Cimade, Avocat.es pour la défense des Etranger.es et Aprem) ont écrit le 7 juillet dernier au directeur territorial de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mais aussi à Claire Hédon, la défenseure des droits. Ils considèrent que l'accompagnement d´une partie des 4.000 demandeurs d'asile dans une partie de l'Occitanie (Toulouse, Montauban, Rodez, Montpellier et Perpignan) n'est pas à la hauteur.

Des problèmes au niveau des interprètes ?

Et pour eux, cela est lié à la nouvelle association "Adelphité par CVH" qui a remporté, en janvier 2022, le marché public pour gérer des SPADA ( structure de premier accueil des demandeurs d'asile, qui est le premier interlocuteur quand on fait demande d'asile et qui suit les demandeurs d'asile non hébergés) évinçant une autre association (Forum Réfugiés). Les militants disent avoir constaté des défauts d'information sur les procédures, des salariés pas assez formés, des interprètes insuffisants etc. Hugo Zamith, membre de l'APREM, un collectif qui fait des permanences d’accès aux droits, raconte : "Une personne a expliqué qu’elle était homosexuelle et ils ont traduit homophobe". Selon lui, peu importe l’association qui gère les SPADA, l’essentiel est que les droits fondamentaux, les conventions internationales et le droit français soient respectés, ce qui ne serait pas le cas. "Certains demandeurs d’asile peuvent mourir s’ils sont renvoyés chez eux, on se doit de leur permettre d’exercer leurs droits en France. Or certains se retrouvent en squat ou dans la rue alors qu’ils ont le droit et la possibilité d’être hébergés par l’Etat."

"On pourrait être mieux traités." - Une demandeuse d'asile installée à Toulouse

France Bleu Occitanie a également rencontré une jeune femme arrivée du Moyen-Orient via la Turquie. Elle confie : "Oui, pour moi on pourrait être mieux traités. Un salarié utilise par exemple 'Google translate' car il ne maitrise pas l’anglais, c’est compliqué." Elle explique aussi que pour son récit de vie, un écrit important à rédiger pour obtenir l’asile, elle n’a pas été accompagnée. « Il fallait écrire trois pages, j‘en ai fait quatre car j’ai vécu beaucoup de choses difficiles, je risque gros dans mon pays, et j’ai du me battre pour qu’on me prenne la dernière page. » Mais elle ajoute : "Je ne peux pas dire que je suis déçue, parce que c'est une nouvelle chance pour moi de vivre ; difficile mais ca reste bien une nouvelle chance."

Vers des améliorations ?

Christophe Gontard, directeur territorial de l' Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII) , basé à Toulouse - à qui le courrier était adressé -assure qu'il ne comprend pas ces accusations. "La structure que nous avons choisie a déjà géré une SPADA en Pays de la Loire, elle travaille avec des interprètes assermentés et on vérifie ces prestations. On fait des réunions au moins tous les mois, des contrôles inopinés."

Il reconnaît cependant qu’il y a pu y avoir des difficultés au début. "Comme avec l’ancien prestataire , il faut s’ajuster, mais cela va mieux qu’en janvier." Christophe Gontard refuse de nous confirmer que CVH proposait une offre inférieure d’un million d’euros à celle de Forum Réfugiés et assure que l’argent n’est pas au cœur du choix de changer de prestataire. Il a par ailleurs proposé aux quatre associations de défense des migrants de les rencontrer, ce qui a été fait le 25 juillet dernier.

Au vu des discussions, le directeur de l'OFII assure qu'il a demandé à son prestataire "une meilleure remise du courrier, un suivi individualisé des demandeurs d'asile" et veut "maintenir le dialogue avec ces associations, même si je n'ai pas de compte à leur rendre." Hugo Zamith dit "avoir été écouté et attend de voir", avant un prochain rendez-vous prévu à l'automne.